偷車被法院釋回不到5小時手就癢　失風揮開山刀偷變搶再進警局

▲父子將竊賊壓住後，被趕來的警方上銬逮捕。（圖／記者洪正達翻攝）



記者洪正達／高雄報導

一日兩偷抓不怕！鳳山一名男子白天偷車遭逮被法院釋回後，不到5小時的時間又在路邊看見鑰匙未拔的小貨車，正打算開走之際，被車主兒子撞見制止，沒想到卻拿起預藏的開山刀揮舞，所幸車主及時趕到，父子兩人合力壓制送交警方。

警方表示，黃姓竊賊當天才在大寮偷車失風被逮，也被當地的警方移送法辦，法院審理後在下午4點左右釋回，沒想到恢復自由身不到5小時，又在當天晚上9點多在鳳山一處騎樓發現鑰匙未拔，沒想到原先只想撬開車門蒐羅車上零錢的黃嫌，乾脆跳上駕駛座準備駛離。

▲警方起出做案用的鐵撬及開山刀。（圖／記者洪正達翻攝）

恰巧車主兒子發現鑰匙未拔準備下樓之際，發現貨車遭人入侵趕緊上前阻止，過程中還不斷大喊「抓賊」，沒想到黃嫌「見笑轉生氣」，拿起預藏在背包內的開山刀砍向車主兒子，所幸車主聞聲趕來後，悄悄從後抓住黃嫌雙手後，與兒子共同將他制伏。

警方獲報趕來後，將黃嫌上銬逮捕，現場起出做案用的鐵撬、開山刀等物品，沒想到黃嫌到案後裝無辜，更否認有持刀強盜的意圖，甚至辯稱自己父親罹癌，他因此非常擔心才會停而走險，只希望能早點回到家。

但警方根據車主父子的指證後，認為黃嫌供詞可行性極低，仍依強盜罪移送法辦。