酒駕小客車擦撞！「火鍋夫妻」遭壓車底　妻顱內出血不治

▲自小客車與貨車猛力碰撞，導致貨車內張女顱內出血不治。（圖／記者宋德威翻攝，下同）

社會中心／綜合報導

高雄市鳳山區保華一路與牛寮路交叉口23日清晨發生一起嚴重車禍，一輛自小客車與滿載火鍋料的小貨車發生碰撞，導致小貨車當場翻覆，一對夫妻受困車內，雖然警消立即到場將2人救出，但妻子仍因顱內出血於23日下午15時許宣告不治身亡。警方調查，發現小客車駕駛盧男（24歲）酒測值0.14毫克，詳細的事發原因、肇事責任還有待更進一步釐清。

警方指出，這起車禍發生在清晨近6時，當時盧男駕車沿著牛寮路往東行駛，行經保華一路時與沈男（51歲）所駕駛、滿載火鍋料的小貨車猛力相撞，貨車當場傾覆，車上火鍋料、肉片、蔬菜等食材散落一地，沈男與妻子張女（49歲）也一度受困被壓在車底。

警消獲報後趕抵現場救援，在拖吊車將小貨車拉高後，立即將夫妻2人拉出脫困，當時沈男已經沒有呼吸心跳，張妻的狀況也不樂觀，現場救護人員立即將夫妻倆送醫急救，雖然事後張妻一度傳出狀況穩定，但23日下午15時許時仍因顱內出血宣告傷重不治；而沈男則是經搶救後暫時脫險，目前仍在加護病房觀察中。

警方調查，沈男與妻子2人經營火鍋店，清晨駕車至鳳農果菜市場採買食材，不料返程途中卻遭郁橫禍；而小客車駕駛盧男則是被警方測出酒測值0.14毫克，他供稱自己並未喝酒，而是晚間與好友吃薑母鴨，隨後至友人住處聊天，直到天色漸白才駕車準備返回仁武住處。

由於盧男呼氣測出酒精反應，警方表示，全案將待傷者就醫治療後進一步製作筆錄釐清，另也對盧男進行觀測後依法移（涵）送法辦。