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13年前「一碗麵」魏家5兄妹長大了　一家人近況曝光...2019年心願沒變！

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一碗麵、魏家（圖／東森新聞）

▲魏家孩子孝順、懂事的「一碗麵」故事，感動了無數台灣人。（圖／東森新聞）

地方中心／綜合報導

2006年南投縣竹山鎮魏家5個小兄妹「一碗麵」的故事感動全台，家境困苦的他們合點一碗陽春麵，即使餓著肚子也只吃了半碗，另一半留給病榻上的媽媽。13年過去了，魏媽當年不敵病魔去世，魏爸持續砍竹子、打零工賺錢，老大和老四追隨父親腳步，老二在醫院當照服員，老三任職餅乾工廠，老五即將入伍。

一碗麵的故事發生在南投縣竹山鎮，當時母親吳惠萍已是子宮頸癌末期，住在中山附醫安寧病房由家人輪流照料。魏家3孩子和社工一起去吃麵，點菜時老二魏雪婷看著掛在牆上的菜單一段時間，最後才緩緩地說，「阿姨，我們只要一碗陽春麵就好」；吃了半碗麵後，孩子們掛念爸爸媽媽還沒吃，想要打包剩下半碗帶回醫院。

這段令人鼻酸的故事經媒體披露震撼全台，當時的總統陳水扁還特地到安寧病房為這家人打氣，無奈魏母最後仍敵不過無情魔病，於2006年撒手人寰。

一碗麵、魏家（圖／翻攝魏雪婷臉書）

▲魏家6口一起住在大伯父房子內，去年父親節溫馨慶祝。（圖／翻攝魏雪婷臉書）

中山附醫安寧病房主任周希諴許下承諾，答應幫忙照顧5個孩子長大，這段時間來一路陪著他們，也常到竹山探視他們，常常與孩子討論生涯規劃，「當初承諾他們媽媽的，現在看起來快實現了。」他看著孩子們成長路上始終貼心懂事、沒有學壞，難掩欣慰之情，相信魏媽媽在天上是微笑的。

檢視老二魏雪婷的臉書，可以發現她目前有穩定交往中的男友，從生活中各式的PO文中，都能看出一家人緊緊相依的好交情。去（2018）年9月雪婷生日，爸爸、大哥和3位弟弟，聯合男友一起準備了慶生大戲，先是假裝忘記，再突然送上驚喜，蛋糕、金莎巧克力和跑馬燈告白，「謝謝你們的精心準備，我好喜歡，真的，頭一次這麼感動！」

一碗麵、魏家（圖／翻攝魏雪婷臉書）

▲去年魏雪婷生日，全家人和男友一起送上驚喜，看得出緊密的好交情。（圖／翻攝魏雪婷臉書）

目前魏爸和5孩子仍住在大伯父的房子內，他對孩子的教育很簡單，「不要做歹，不要危害社會。」1年多前接受媒體採訪時，他們透露最大的心願是買一間屬於自己的房子，儘管生活不算特別寬裕，一家人努力工作、存錢，一步步朝夢想邁進。

《蘋果日報》報導，60歲的魏爸魏伯彥持續砍竹子、挖冬筍、打零工賺錢；23歲的老大魏冠宇先是投身軍旅，去年9月退伍後，和老四魏學聖一起加入父親行列；22歲的老二魏雪婷畢業後先從事2年軍職，退伍後投入長照服務，現為南投竹山東華醫院照服員；老五魏學賢預計農曆年後入伍當兵，目前和老三魏梓敬在餅乾工廠上班。新的一年全家人願望沒有改變，「買一棟屬於自己的房子」。

▼老大魏冠宇（右）曾加入志願役。（圖／翻攝國防部發言人臉書）

一碗麵故事主角，老大魏冠宇（右）。（圖／翻攝自國防部發言人臉書）

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關鍵字：一碗麵

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