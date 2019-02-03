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社會 社會焦點 保障人權

西濱快速違規左轉害直行騎士撞飛　駕駛：長年在外不熟號誌

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▲小客車駕駛違規左轉，讓對向的機車騎士煞車不及，迎面撞上。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲小客車駕駛違規左轉，使得對向的機車騎士煞車不及，迎面撞上。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

西濱公路苗栗竹南段，2日下午2時50分，發生了自小客車與機車對撞的車禍事件，1輛由徐姓男子（51歲）所駕駛的休旅車，行經龍鳳漁港路口時，未依規定先到最外側車道等候而直接從開車道左轉；導致對向車道機車騎士反應不及，直接撞上小客車，駕駛辯稱自己長年在外經商，不熟悉西濱路況，幸好機車騎士送醫之後無生命危險。

▲機車撞上小客車後，騎士彈飛起來摔落地面，徐姓駕駛趕忙下車查看。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲機車撞上小客車後，騎士彈飛起來摔落地面，徐姓駕駛趕忙下車查看。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方指出，小客車駕駛由南往北前進，行經龍鳳漁港路口時，直接從內車道左轉往漁港前進，而對向的朱姓騎士（28歲）往南要回通霄；被小客車突如其來的左轉，根本來不及反應後直接撞上，騎士彈飛了數公尺後摔落地面，徐男趕忙下車查看並通報警方。

救護人員抵達現場發現，朱姓騎士手、腳有骨折的狀況，所幸生命跡象穩定，經送醫後並無生命危險。徐男向警方解釋，自己因為長年在大陸經商，不知道這裡的快速道路左轉，要從側車道左轉，所以直接在快車道左轉而釀禍。

▲救護人員到場做初步包紮，騎士手、腳骨折，幸送醫後並無生命危險。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲救護人員到場做初步包紮，騎士手、腳骨折，幸送醫後並無生命危險。（圖／記者黃孟珍翻攝）

竹南分局表示，徐姓駕駛未依規定，先駛入側車道依號誌左轉，直接在快車道違規左轉，依法先開單罰款三千元外，也將進一步釐清肇事責任；也呼籲返鄉過年民眾，如果不熟悉路況、車況，應減速慢行，以免發生危險。

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關鍵字：西濱,違規左轉,車禍

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