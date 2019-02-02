影／惡劣駕駛禁左時段硬要左轉　害黃牌騎士撞上噴飛後座女伴命危

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一部自小客車在禁止左轉時段內違規左轉，黃牌機車騎士載著女姓友人疑車速偏快，發現違規車輛時，煞車不及，直接撞上小客車右後車尾，當場噴飛，造成騎士手腳骨折，後座女子頭部重創，送醫急救。

▲邱男駕駛在禁止左轉時段內違規左轉，造成黃牌機車騎士林男煞車不及撞上噴飛 。（圖／記者陳以昇翻攝）

春節連假首日，2月2日上午9時許，邱姓男子（61歲）開車載著老婆，在新北市新莊區中正路往南方向龍安路口，無視在07至19時禁止左轉標誌，違規左轉；剛好林姓男子（22歲）騎乘黃牌大型重機載著顧姓女子（23歲），中正路往北行駛，疑似車速偏快，煞車不及，直接撞上違規小客車右後車尾，2人當場噴飛。

▼車禍現場機車零件散落一地，黃牌騎士及後座乘客送醫急救。（圖／記者陳以昇翻攝）

由於撞擊力相當大，造成林男手腳骨折，後座的顧女頭部重創，現場機車零件散落一地，交通也大打結，民眾見狀趕緊報警；警方接獲報案後立即趕往現場，經酒測雙方均無酒駕，受傷的2人目前已送往輔大醫院急救；由於中正、龍安路口車流量大，多名警員趕緊協助紓解交通，迅速排除現場交通狀況。

警方呼籲，春節連假車流量大，駕駛人行車時必定要看清交通標誌，切勿任意違規，無視交通號誌，行經路口也應減速慢行，以保護自身及其他用路人的行車安全。

▼邱男駕駛在禁止左轉時段內違規左轉，造成黃牌機車騎士林男煞車不及撞上小客車右後車尾噴飛 。（圖／記者陳以昇攝）

▼車禍現場零件散落一地，交通大打結，警員在現場迅速排除。（圖／記者陳以昇翻攝）