平安符突掉！女隔兩天雷殘「左半身悲劇」　師父揭抓交替：祂是左眼被貫穿

▲女網友分享恐怖的親身經歷。（圖／翻攝自爆系故事館）

網搜小組／綜合報導

一名女網友多年前，在一間製藥廠當技術員，固定騎同條路上下班的她，某一天莫名失控雷殘，整個人左半邊傷痕累累，事後她到常去的宮廟收驚，師父直言「她被一個年紀相仿的女生抓交替」，讓她瞬間超毛；不過慶幸的是，她算是躲過這次劫難，大大小小的傷口最後也慢慢癒合。

女網友在「爆系故事館」分享親身經歷，約莫八年前，擔任藥廠技術員的她，每天固定騎同一條路上下班，有一天返家的途中，掛在車上的平安符突然掉落，於是她打算放假回老家時，到附近拜玄天上帝的廟宇，再去求一個來掛。

女網友回憶道，「隔了兩天，我騎那條路下班時，剛好交叉小路有台車子，但離我很遠，我明明只是煞了一下，竟然失控雷殘，結果左眼出血、左手挫傷、左腳流血、左小腿內側烏青，整個人左半邊都傷痕累累。」

原po請工傷在家休養的期間，左眼每到半夜就會開始疼痛，明明已經看過醫生、擦過藥，整個人就是睡不好也吃不好，後來假日回老家，母親覺得她小腿的烏青很不正常，於是帶她去收驚，「我是很愛來這間，因為老師會說的很清楚。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

師父對女網友說，她被一個年紀相仿的女生抓交替，對方每天看她騎同一條路上下班，剛好那時間她的運勢比較弱，所以就找上來。

而女網友之所以只傷到左半邊，師父透露，她身上的傷勢全部反應了對方當時出車禍的傷勢，「祂是左眼被長管子貫穿死亡的，一人一款命，祂跟妳的命不一樣......。」

原po聽到後面一段細節時，瞬間狂起雞皮疙瘩，不過在收完驚，她的左眼隔不到一個禮拜就好了，至於其他傷口也慢慢癒合，「覺得冥冥之中我應該是被保護了一次吧，人沒事就好。」

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