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墾丁後壁湖沙灘爆「黑淤泥堆滿」淪工地　墾管處喊冤：是乾淨的！

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▲墾丁後壁湖中洲沙灘。（圖／翻攝自PTT）

▲墾丁後壁湖中洲沙灘近日被網友目擊堆滿淤泥。（圖／張怡及遊客123授權）

生活中心／綜合報導

有批踢踢網友爆料，墾丁最美的秘境沙灘之一「後壁湖中洲」近日堆滿縣府從附近漁港清淤後的淤泥，可以看見大型怪手「整個嚕進去」，美麗的沙灘已經變成「大型工地」。屏東縣長潘孟安對此回應，這是在進行「養灘工程」，一切符合法規。墾管處副處長許亞儒則表示，「誤會了！」運到該處養灘用的沙，都是包商從港區外清出的乾淨淤沙。

該名批踢踢網友還PO出墾丁後壁湖潟湖區沙灘「養灘前後對照圖」，他憤怒表示，屏東縣政府還想要救觀光？政府先救救自己的腦殘可以嗎？墾丁後壁湖中洲原本「藍天碧海白沙」，而且沒有水上摩托車、插傘，可以說是少數沒有被地方勢力染指的地方。

消息一出引發底下網友熱烈討論，後來有網友貼出縣長潘孟安的臉書回應。潘孟安在臉書上指出，本案是本縣海洋與漁業事務管理所辦理的「107年後壁湖漁港港區及航道清疏工程」，經墾管處同意以外泊區所清疏無垃圾之沙土指定位置養灘。

▲墾丁後壁湖中洲沙灘。（圖／翻攝自PTT）

▲墾管處副處長許亞儒回應，淤沙呈現灰黑色是因港區外挖出的淤沙中含有隨大雨流入海中的地表沙土。（圖／張怡及遊客123授權）

潘孟安還表示，目前這個養灘案尚未開工，墾管處先行溝通廠商進行試挖養灘鋪設表面一層，倘清疏沙土不適合養灘即會停止工作，今天將立即會同墾管處、施工廠商、監造單位與縣府現勘。

不過底下網友則道出環境保育的真理，「沒有人的墾丁才是天堂！」、「墾丁本來是很美的，有豐富的生態系。」、「已過氣的地方就讓他死去，墾丁需要的是平靜換回生態！」

▲墾丁後壁湖中洲沙灘。（圖／翻攝自PTT）

▲墾丁後壁湖中洲沙灘因為沒有水上摩托車、插傘等商業活動影響，可說是當地一塊美麗淨土。（圖／張怡及遊客123授權）

根據《聯合報》報導，得知此事的墾管處副處長許亞儒則回應，「誤會了！」縣政府發包在墾丁後壁湖漁港進行港區與航道清淤工程，運到後壁湖潟湖養灘用的沙，都是包商從港區外清出的乾淨淤沙。

許亞儒還說，照片中有的淤沙呈現灰黑色，給人髒汙印象，是因港區外挖出的淤沙中含有隨大雨流入海中的地表沙土，後來他到現場看，淤沙經太陽曝曬後都已變淡或變白，不會破壞原始環境。

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關鍵字：墾丁,後壁湖,沙灘,養灘,墾管處,潘孟安

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