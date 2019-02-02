春節來吸芬多精　「豬足常樂」屏東林管處告訴你！

▲雙流國家森林遊樂區濱溪如仙境般的景象（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

林務局屏東林區管理處轄屬墾丁、雙流國家森林遊樂區及林後四林平地森林園區，在春節期間，提供打卡送小禮物及「豬燭常樂」春節DIY活動，適合愛好山林的民眾一起來享受森林芬多精的洗禮。

▲林後四林平地森林園區無患子林▼森林燭台DIY



為配合2019台灣燈會在屏東，除農曆春節除夕（2月4日）當日休園1天，從初一到初六每日8時至下午17時服務不打烊照常營運。雙流國家森林遊樂區和林後四林平地森林園區推出以森林素材製作森林系燭台的DIY活動。而墾丁國家森林遊樂區則推出以森林素材製成超級可愛的森林小豬，挑戰大家的手藝！（DIY活動需酌收材料費，採現場報名，數量有限）。

▲墾丁國家森林遊樂區白榕森林。

另園區每日有2場次「免費園區導覽解說服務」，由國家森林志工帶領大家更深入瞭解園區景觀、歷史等特色。

春節期間墾丁國家森林遊樂區入園遊客於FB打卡分享按讚可獲得特製紅包袋(每日限量50份)；林後四林平地森林園區提供單車租借服務，備有成人車、親子車及兒童車，歡迎騎乘體驗。活動可逕上網屏東林區管理處網站http://pingtung.forest.gov.tw/

墾丁國家森林遊樂區粉絲專頁https://www.facebook.com/ktforestarea/

雙流國家森林遊樂區粉絲專頁https://www.facebook.com/shuangliou.forest/

林後四林平地森林園區粉絲專頁https://zh-tw.facebook.com/linhousihlin。