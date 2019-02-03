　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

10大恐怖手術與檢查「排名曝光」！網求陰影面積　拔智齒只排第2

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲輸血,輸血治療,手術輸血,醫護輸血。（圖／記者林世文攝）

▲10件網友最怕的手術與檢查，你也經歷過嗎？（圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

人的一生免不了進出幾次醫院，或經歷大大小小的手術。DailyView網路溫度計日前透過《KEYPO大數據關鍵引擎》統計出10件網友最怕的手術與檢查，並依恐懼程度排名，但最常被討論到的「拔智齒」其實只排第二。

第十名、大腸鏡檢查

大腸癌高居國人十大癌症榜首，大腸鏡檢查可說是及早發掘的最佳方式。雖然有網友形容「比拉肚子更痛一點」，但因為腸子分步呈現ㄇ字型，所以導管從肛門推入後，只要一遇到轉彎處就會非常痛。另外，術後脹氣、術前須吃瀉藥清腸等問題，許多人也避之唯恐不及。

第九名、胃鏡檢查

有別於大腸鏡檢查從肛門進入，胃鏡是經由喉嚨放入，所以除非自費無痛，否則幾乎都難以避免噁心想吐的感覺。許多網友強烈建議，過程中不要吞口水，也不要用嘴巴呼吸，這樣一來能有效減緩不適，但假如還有第二次，絕對會選擇自費無痛。

第八名、割雙眼皮

雙眼皮手術分為用縫的、用割的兩種，撇開兩者優缺點不談，後者的手術方式更加複雜恐怖。許多網友紛紛奉勸，如果近期有打算去做手術，千萬不要去網上搜手術影片，「看完真的會不敢割」。

▲私人醫院、泌尿科眼科、書田診所、掛號、老人量血壓、藥局▼。（圖／記者屠惠剛攝）

第七名、雷射近視

雷射近視近幾年來一直飽受爭議，更有許多傳言。但真正讓許多人退避三舍的，莫過於全程不能閉眼，需要張開眼睛、盯住儀器上的紅點。需要注意的是，這項手術不一定適合每個人，所以術前應該交由專業醫師評估。

第六名、根管治療

當蛀牙程度過於嚴重，達到無法修補的地步時，就必須採取俗稱「抽神經」的治療方式。但「抽神經」並非真的把某條神經抽掉，而是類似一般外科的清創手術，目的是把根管中受感染的牙髓組織移除。之所以登上第六名，似乎跟許多網友的童年陰影息息相關。

第五名、割包皮

雖然不是每個人都有必要割包皮，但因為過程中雷射電燒會不斷發出「滋滋滋」的聲音，加上國外曾有醫師失手把整根生殖器切下來的案例，所以不少男人一想到仍會忍不住瑟瑟發抖。

第四名、剖腹產

由於全身麻醉可能對胎兒造成傷害，孕婦們大多會在清醒狀態下進行手術，所以也能清楚感覺到「肚皮被劃開」。好在護理人員通常會圍上一層布，孕婦不太可能直接看到流血或手術過程，因此不用太過緊張。

▲乳牙,看牙,牙醫,蛀牙。（圖／記者嚴云岑攝）

第三名、植牙

手術有兩個階段，首先牙醫師必須把牙肉翻開，在骨頭上打一個洞，再將人工牙根放入縫合，直到幾個月後等骨頭與植體癒合得差不多，才能再把牙肉切開進行後續步驟，最後套上牙套。由於需要經歷兩個手術過程，加上術後有腫脹等疼痛問題，因此許多人都把票投給植牙。

第二名、拔智齒

智齒拔不拔一直是許多人關心的話題，希望能不拔就不拔，但如果你是俗稱的「水平智齒」，則很可能會因為清潔不易，導致鄰近第二大臼齒出現蛀牙危機，所以還是儘早拔掉為妙。

第一名、男性結紮手術

許多男性大多不清楚結紮手術過程，更害怕做下去以後「有損雄風」。但其實男性結紮手術並不可怕，主要是切開微創傷口，再將輸精管電燒打結，術後既不會影響男性賀爾蒙的分泌，也不會影響性行為，所以若已經沒有想要孩子，還是為心愛的另一半衝一發吧！

ET快訊
選1根手指測人氣！O指＝名聲臭掉
KTV必唱的十大經典金曲！　進包廂點下去就對了

關鍵字：手術,檢查,拔智齒

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

離奇三寶！板橋違停開門「180度對折」撞爆吃罰單　賓士姊：一陣強風

春聯8大禁忌懶人包！大門「貼錯」最糟糕　一年福氣倒光光

10大恐怖手術與檢查「排名曝光」！網求陰影面積　拔智齒只排第2

天氣太冷想吃「暖暖生魚片」　天兵塞微波爐結局笑翻網

掀開墓中古鼎…盜墓賊驚見「千年雞湯」！一接觸空氣秒發黑

薄荷為什麼吃起來冰涼涼？　全靠這扇「門」

春聯8大禁忌懶人包！大門「貼錯」最糟糕　一年福氣倒光光

除夕不跟父母聚…他陪女友家人吃飯急訂位　霸氣老闆：給我滾

「阿嬤～臘肉好好吃！」阿嬤今年直接煮爆　孫女回家驚呆了

粉紅矮行星「遠處」超美！天文學家發現太陽系最遠天體：公轉一周要千年

4歲女兒被父「倒立甩」哭求不要　路過正義哥教訓4分鐘：你瘋了？

21歲獨子慘死酒駕輪下父悲喊「敗類」 醉駕駛被拖出還掉出高梁瓶

ELLA.賴解孵大腿碰一下觸電惹！　啊嘶～～那刻起「天雷勾動地火」

路平有感！高雄人PO新路照片　鳳山區重鋪過變「日本等級」

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30km還收編

刮刮樂幸運數字PK不幸數字！兩極選號法他刮中1萬：人生首次

台中男酒駕3犯逆飆1公里　連撞8汽機車2騎士無辜慘死

帶同事上市場扛全豬回辦公室！　小野團圓飯從切肉到烹調都包辦

印尼18歲情侶街上擁抱犯法 被關數月後公開鞭刑17下！

阿嬤我想上學...5歲小遊民天天喊　想跟別人一樣！卑微願望令人揪心

10大恐怖手術與檢查「排名曝光」！網求陰影面積　拔智齒只排第2

天氣太冷想吃「暖暖生魚片」　天兵塞微波爐結局笑翻網

掀開墓中古鼎…盜墓賊驚見「千年雞湯」！一接觸空氣秒發黑

薄荷為什麼吃起來冰涼涼？　全靠這扇「門」

春聯8大禁忌懶人包！大門「貼錯」最糟糕　一年福氣倒光光

除夕不跟父母聚…他陪女友家人吃飯急訂位　霸氣老闆：給我滾

「阿嬤～臘肉好好吃！」阿嬤今年直接煮爆　孫女回家驚呆了

粉紅矮行星「遠處」超美！天文學家發現太陽系最遠天體：公轉一周要千年

離奇三寶！板橋違停開門「180度對折」撞爆吃罰單　賓士姊：一陣強風

避免台灣版「無雙」發生　警局邀大師級人物指導藝品鑑定

癮君子注意！　4月起高雄公車亭做這件事將會讓荷包破洞

段遠紅靠一把裁布刀做出上億身價　段記西服智慧系統量身訂作西裝只要3秒鐘

看到特大包、重量杯就想買？60年前都怪這個人　狠抓你的消費弱點！

現在知道還不遲！新年養成「7個」好習慣　變成更好的自己

疫點內生豬若染非洲豬瘟　陸新規要「全部撲殺」

錢柏渝轉醫職　出道14年「從不想當藝人」

高雄必逛燈會+1！佛光山平安燈會～煙火光雕市集迎春節

鹽、油都忌口！　「安心年菜」讓心衰竭患健康過年

墾丁後壁湖沙灘爆「黑淤泥堆滿」淪工地　墾管處喊冤：是乾淨的！

狗車下來回踱步以為腳受傷　近看傻眼...網笑：還我眼淚

新奇熱門新聞

他每天灌水4L連續1月　身體差..

大膽女一手抓活蛇一手填病例

巴黎男女路邊嘿咻　被拍繼續動作

10件最恐怖手術和檢查！拔智齒..

違停車門180度撞對折　賓士姊..

明知是PS　空手指、蓮蓬乳仍瘋..

婚攝狂拍伴娘雪乳！肥新娘怒告

他想吃暖暖生魚片　放微波爐慘G..

誇臘肉好吃　今年阿嬤直接煮爆量

春聯8大禁忌懶人包　貼錯福氣倒..

正妹泳池露出誘人S腰＋霸氣美背

她買5彩券中7.5萬　官方拒給..

太陽系最遠天體　矮行星「遠處」..

他除夕陪女友家人　老闆：給我滾

更多熱門

相關新聞

8個月身孕出國玩緊急剖腹生產　旅平險非必要手術拒賠有理

金融消費評議中心委員們以剖腹生產非採行必要的手術為由，支持產險拒賠旅平險，而保戶若無法接受評議結果，可改向法院訴訟爭取保險金。

穆雷臀部再次挨刀

狼醫麻醉女患者趁機「啪啪」洩慾

「脊傷醫」連開2台手術暈倒

柴結紮秒翻臉　醫生怎麼叫都不回

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

空姐掩面哭泣　控庹宗華騷擾

酒駕醉殺2騎士：快點處理我要睡覺

女鬼緊跟1年！男車禍死前：祂找我了

「大哥」凌晨5點餓了　館長變餵食小弟

阿信和Jolin是真的嗎？五月天解答

即／郵局ATM癱瘓了　提款全失敗

即／淡水30歲老闆頻喊頭痛　竟倒冷氣行猝死

獨子枉死！彭爸崩潰：他的人生才剛開始

6歲許老三暴風抽高「超過媽胸部」

工地闖蕩20年！老闆偷塞「厚厚一本」

掉牙＝無助！10個常見夢境解析曝光

汪下車主人直接騎走　牠死命聞找不到

即／高雄草衙道傳男子墜樓　搶救不治身亡

女子醉後找人攙扶　　自認有詭撂人助陣鬥毆

即／大樂透3.8億頭獎　一注獨得獎落台南

更多

最夯影音

更多

4歲女兒被父「倒立甩」哭求不要　路過正義哥教訓4分鐘：你瘋了？

21歲獨子慘死酒駕輪下父悲喊「敗類」 醉駕駛被拖出還掉出高梁瓶

ELLA.賴解孵大腿碰一下觸電惹！　啊嘶～～那刻起「天雷勾動地火」

路平有感！高雄人PO新路照片　鳳山區重鋪過變「日本等級」

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30km還收編

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面