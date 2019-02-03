10大恐怖手術與檢查「排名曝光」！網求陰影面積　拔智齒只排第2

▲10件網友最怕的手術與檢查，你也經歷過嗎？（圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

人的一生免不了進出幾次醫院，或經歷大大小小的手術。DailyView網路溫度計日前透過《KEYPO大數據關鍵引擎》統計出10件網友最怕的手術與檢查，並依恐懼程度排名，但最常被討論到的「拔智齒」其實只排第二。

第十名、大腸鏡檢查

大腸癌高居國人十大癌症榜首，大腸鏡檢查可說是及早發掘的最佳方式。雖然有網友形容「比拉肚子更痛一點」，但因為腸子分步呈現ㄇ字型，所以導管從肛門推入後，只要一遇到轉彎處就會非常痛。另外，術後脹氣、術前須吃瀉藥清腸等問題，許多人也避之唯恐不及。

第九名、胃鏡檢查

有別於大腸鏡檢查從肛門進入，胃鏡是經由喉嚨放入，所以除非自費無痛，否則幾乎都難以避免噁心想吐的感覺。許多網友強烈建議，過程中不要吞口水，也不要用嘴巴呼吸，這樣一來能有效減緩不適，但假如還有第二次，絕對會選擇自費無痛。

第八名、割雙眼皮

雙眼皮手術分為用縫的、用割的兩種，撇開兩者優缺點不談，後者的手術方式更加複雜恐怖。許多網友紛紛奉勸，如果近期有打算去做手術，千萬不要去網上搜手術影片，「看完真的會不敢割」。

第七名、雷射近視

雷射近視近幾年來一直飽受爭議，更有許多傳言。但真正讓許多人退避三舍的，莫過於全程不能閉眼，需要張開眼睛、盯住儀器上的紅點。需要注意的是，這項手術不一定適合每個人，所以術前應該交由專業醫師評估。

第六名、根管治療

當蛀牙程度過於嚴重，達到無法修補的地步時，就必須採取俗稱「抽神經」的治療方式。但「抽神經」並非真的把某條神經抽掉，而是類似一般外科的清創手術，目的是把根管中受感染的牙髓組織移除。之所以登上第六名，似乎跟許多網友的童年陰影息息相關。

第五名、割包皮

雖然不是每個人都有必要割包皮，但因為過程中雷射電燒會不斷發出「滋滋滋」的聲音，加上國外曾有醫師失手把整根生殖器切下來的案例，所以不少男人一想到仍會忍不住瑟瑟發抖。

第四名、剖腹產

由於全身麻醉可能對胎兒造成傷害，孕婦們大多會在清醒狀態下進行手術，所以也能清楚感覺到「肚皮被劃開」。好在護理人員通常會圍上一層布，孕婦不太可能直接看到流血或手術過程，因此不用太過緊張。

第三名、植牙

手術有兩個階段，首先牙醫師必須把牙肉翻開，在骨頭上打一個洞，再將人工牙根放入縫合，直到幾個月後等骨頭與植體癒合得差不多，才能再把牙肉切開進行後續步驟，最後套上牙套。由於需要經歷兩個手術過程，加上術後有腫脹等疼痛問題，因此許多人都把票投給植牙。

第二名、拔智齒

智齒拔不拔一直是許多人關心的話題，希望能不拔就不拔，但如果你是俗稱的「水平智齒」，則很可能會因為清潔不易，導致鄰近第二大臼齒出現蛀牙危機，所以還是儘早拔掉為妙。

第一名、男性結紮手術

許多男性大多不清楚結紮手術過程，更害怕做下去以後「有損雄風」。但其實男性結紮手術並不可怕，主要是切開微創傷口，再將輸精管電燒打結，術後既不會影響男性賀爾蒙的分泌，也不會影響性行為，所以若已經沒有想要孩子，還是為心愛的另一半衝一發吧！