這篇趕快存起來！過年走春補財庫　全台5間必訪財神廟

圖文／鏡週刊

正月過年走春最適合求財神、補財庫，尤其大年初一搶頭香，初四接財神，正月15日天官大帝聖誕，都是補財庫吉日，俗話說：「財有庫，發則能存。」哪些財神有求必應？跟著名人、宮廟主委前去祈求，讓你富貴一整年！

全台各地皆有拜財神的習俗，尤其過年期間到財神廟走春祈福，有望旺整年。財神廟的靈驗事蹟時有耳聞，有人借600元發財金賺大錢，還金百萬元；有人勤拜財神，業績強強滾。本刊特別走訪全台5間香火鼎盛的財神廟，從北到南依序為：新北市金山財神廟、新北市中和南山福德宮、南投竹山紫南宮、雲林北港武德宮及高雄關帝廟，帶大家一覽各財神廟特色與參拜要點。

新北金山財神廟 求好求滿 開運有三寶

「北金山、南竹山，這間廟是北部最純的財神廟，我們每3個月就來拜一次。」從事房產業務的許先生與同事3人，即便下著大雨，也要趁空檔上山求財，「說也奇怪，每次拜完，總有機會上門，雖然最後未必能成交，但感覺運勢有變好。」許先生說，自己上山必求「開運三寶」—開運錢、財氣存摺及財寶袋，這也是金山財神廟最大的特色。

其中，求開運錢是求財重頭戲，信眾先懇請五路財神恩賜開運錢，再拿起3對筊杯擲筊，只要出現一個聖筊組合，就能向廟宇借100元，最多能借到300元；若筊杯全開或全蓋，表示財神爺還在考慮，或向財神爺借發財金的說明不夠明確，可以等下一次再求。

廟方人員郭小姐說，借來的錢，沒規定什麼時候還，等信眾有天發財了，再依能力還金即可。「信眾來求財，三寶最好一次求滿，開運錢用來滾錢，存摺用來存錢，袋子則讓財氣能隨身帶著走。」此外，虎殿陪祀的濟公禪師旁邊插著法扇，信眾參拜後可手持扇子往身上輕敲拍打，「此動作稱為『送窮』，象徵搧除窮氣、晦氣和衰氣。」

金山財神廟主祀五路財神，相傳廟址風水極佳，正殿位於萬里的聚財穴「虎耳穴」之上，坐擁金山靈氣，又能俯瞰萬里財寶，也因此五路財神諭示的對聯寫道：「萬里財寶何處求，金山靈氣金財神。」

金山財神廟小檔案 地址：新北市萬里區磺潭里公館崙52之2號

開放時間：07：00 ～ 20：00

求財神明：五路財神、彌勒菩薩、濟公禪師、文、武財神及千手觀世音菩薩

特色：開運三寶、濟公法扇

香客族群：各行各業欲求財之人

名人加持：小甜甜

靈驗事蹟：據傳多位信徒參拜後，過幾天都夢到樂透號碼，中獎百萬元

新北中和南山福德宮 換金錢母 財源滾滾來

南山福德宮是北台灣規模最大、最有名的土地公廟之一。「廟蓋好後，生意跟家人健康都好轉。」南勢角夜市的香腸攤販老闆直說，感謝土地公連山下居民都照顧，二十多年前福德宮開始擴建，捷運、夜市完工帶動人潮，當地生氣蓬勃。

南山福德宮源起於乾隆4年的3塊石板，後改建為石造小廟，信徒一磚一瓦地建造，才有今日的規模。正殿主祀福德正神（俗稱土地公）與土地婆，財神殿主祀五路財神，二殿靈驗事蹟頻傳，據說土地公尊像就是因為香火鼎盛，日日受信徒祭拜，才燻染成黑亮顏色。

讓人津津樂道的是求發財金錢母。廟方游小姐透露，只要在財神殿或正殿內的土地公像機器人，放入隨意金額後取出土地公加持過的1元錢母，過香爐3圈即完成「大錢換錢母，錢母賺大錢」的求財程序，「求來的錢母不要花掉，放進皮夾或存到戶頭，才會愈滾愈大。」

南山福德宮分成半山腰的五路財神殿，以及要爬500階梯才能抵達的正殿，游小姐說，二邊功能一樣，但都要遵循天公爐、主神位土地公中爐、右至左側神佛的參拜順序。求願時務必報上住址和農曆生日，「土地公什麼都能拜，沒有特別的禁忌，心誠則靈。」

南山福德宮小檔案 地址：新北市中和區興南路二段399巷160之1號

開放時間：24小時

求財神明：正神殿：福德正神及土地婆、山神星君、註生娘娘；財神殿：五路財神、文昌星君、月老星君

特色：求發財金錢母、過天官五路財神橋

香客族群：生意人、壽險業、房地產業

名人加持：小甜甜、寶媽

靈驗事蹟：房產業務拜完後不到3個月即成交1戶豪宅；信徒中樂透大獎請土地公回家供奉

南投紫南宮 借發財金 致富加碼還

「多數來紫南宮的信眾都是為了借發財金。」紫南宮主委莊秋安說，只要向土地公、土地婆焚香祈福、取筊，第一次擲筊就擲出「聖筊」者，即可求得發財金600元；民眾靠發財金賺錢後，通常會在隔年回到紫南宮還金。現在每年求金、還金人數都高達六十多萬人，就連商界名媛何麗玲都曾現身。

平日來到紫南宮，人潮也絡繹不絕。從事童裝、人偶裝租賃生意的雷先生，特地帶著太太來還金，他去年借金600元，今年加倍還金1200元。

莊秋安透露，借600元、還幾十萬元或100萬元的人很多，「曾有個台北建商因房子滯銷，資金周轉不及，朋友介紹前來參拜，結果回程路上就接到太太電話，說有買家一口氣買走5戶，建商特地回來還金60萬元。」莊秋安擔任主委16年，最高紀錄看過信眾一口氣還金290萬元。

紫南宮每年國曆元旦和農曆正月初一發放的招財錢母也很搶手，年年吸引信眾大排長龍，藝人白冰冰也曾帶員工排隊領錢母討吉利。若想入手這夯到不行的發財小物，大年初一早上9點前排進隊伍一定拿得到，當天還有限量金雞蛋、黃金和現金紅包能討喜氣；1月至3月期間也有捐血、捐發票送錢母的活動，據說做公益送的錢母特別有效。

南投紫南宮小檔案 地址：南投縣竹山鎮社寮里大公街40號

開放時間：07：00 ～ 21：00

求財神明：土地公、土地婆

特色：求發財金與還金、求祈福金雞

香客族群：生意人、仲介、業務

名人加持：何麗玲、白冰冰

靈驗事蹟：信眾借發財金600元，賺大錢後還金290萬元

雲林北港武德宮 洶湧人潮 熱鬧搶頭香

「每年除夕晚上民眾在家圍爐完，這裡就開始湧現人潮，你現在看到的地板，那天就看不到了。」北港武德宮主委林安樂站在正殿前，指著腳下的地板說道，「這裡有8個殿，參拜順序有些複雜，但是春節期間不必擔心怎麼拜，因為人潮會像輸送帶一樣，直接把信眾擠到各殿完成參拜。」

雲林北港武德宮主祀財神，正殿奉祀五路武財神及其副尊，在各地的分靈多達6,000尊。每到農曆春節，北港武德宮熱鬧非常，從除夕夜開始就有守財神的習俗，初一子時（除夕夜11點）舉辦發錢母活動，接著卯時（清晨5點）暫關廟門15分鐘，再開放讓信眾搶頭香討好彩頭。

2008年初，就有上市公司老闆得到財神爺指示，透露8、9月原物料市場會崩跌，提醒年初不要備料，後來果真發生金融海嘯；過去擔任金融業主管的林安樂也笑談，這幾年忙於財神爺的事務，偶爾祂也會體恤給點投資指引，「有次扶鸞，財神爺降駕透過鸞生寫下『半』『利』2字。」林安樂看鸞生不讀『半』，只提筆寫，寫了3次就意會那不是國字，而是日圓符號「¥」，因而做多日圓賺到一波。

「人在渺小時，神都比人大，可是當你成功時，會認為一切都是自己成就的。」林安樂這番話告誡眾人要謙卑，求神如此，待人處事亦如此。

雲林北港武德宮小檔案 地址：雲林縣北港鎮華勝路330號

開放時間：06：00 ～ 22：00（農曆春節24小時）

求財神明：五路武財神

特色：點財神燈、求財寶箱

香客族群：生意人

名人加持：陳金鋒、櫻花創辦人張宗璽、鼎王創辦人陳世明、台南幫侯家

靈驗事蹟：助上市公司老闆躲過金融海嘯；體恤主委，指引投資日圓獲利

高雄關帝廟 金牛保庇 祈福貼金箔

「我每個月都來參拜求業績，也求健康，跑業務在外，出入平安很重要。」壽險業務劉小姐一早帶女兒來高雄關帝廟，她說每年5月民眾報稅，是業績淡季，她卻能維持好成績，祕訣就是提早1個月先來拜拜祈求，她內行推薦：「一定要幫一樓財神殿前的金牛貼上金箔。」

高雄關帝廟歷史悠久，主祀神明為關聖帝君，是高雄知名的廟宇，1樓財神殿網羅各方財神，廣收五路財氣，供奉五路財神、四面佛和福祿壽三吉神，想祈求升官、發財的民眾，皆慕名來點財神燈、補財庫及申疏（寫財神疏向神明呈示禱求）。

在廟裡服務的江師兄說，主祀神明關聖帝君在2樓，3樓則有配祀的關平太子和周倉將軍，建議從2樓開始參拜，再至3樓拜觀世音菩薩眾神，最後到1樓拜財神，且應從內殿往外殿拜。

「四面佛要順時針參拜，分別求事業、姻緣、財運和健康，四面都要拜！」江師兄說，參拜眾財神和四面佛後，香插香爐；購買發財金者會拿到金箔一包，取出金箔貼金牛是當地祈福必做的事，貼不同部位更有不同意涵。主婦李小姐說，她貼了牛頭、元寶和牛角，希望旺到老、財運好、錢財穩嗒嗒。

高雄關帝廟小檔案 地址：高雄市苓雅區武廟路52號

開放時間：06：00 ～ 22：00

求財神明：五路財神、四面佛、福祿壽三吉神

特色：點財神燈、金箔貼金牛

香客族群：生意人、業務

名人加持：馬英九、吳敦義、陳菊

靈驗事蹟：遺失物品者參拜關聖帝君後找回失物；月老星君很靈驗



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