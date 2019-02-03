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9天參加台韓11場比賽　西螺文昌國小棒球隊勇奪冠軍

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▲西螺文昌國小棒球隊9天參加台韓11場比賽，勇奪冠軍，縣長張麗善嘉獎。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲西螺文昌國小棒球隊9天參加台韓11場比賽，勇奪冠軍（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／雲林報導

成立30年的西螺文昌國小棒球隊表現傑出，九天內連續抱回「台韓國際交流野球賽」以及「中興盃全國少棒邀請賽」冠軍寶座，展縣雲林子弟不凡的運動量能；縣長張麗善並肯定小選手們的優秀表現，未來，也希望縣內的體育賽事能深耕各級學校並進行連貫性的培養，利用優秀的體育表現開創國民外交。

▲西螺文昌國小棒球隊9天參加台韓11場比賽，勇奪冠軍，縣長張麗善嘉獎。（圖／記者唐詠絮翻攝）

總教練張裕耀表示，第二屆台韓國際交流野球賽共有來自臺灣6縣市9隊加上韓國3隊共12隊的團隊角逐冠軍殊榮，文昌國小棒球隊由4至6年級的孩子們組成，在比賽中能力克年齡層橫跨10至15歲的韓國隊選手們實屬不易。

▲西螺文昌國小棒球隊9天參加台韓11場比賽，勇奪冠軍，縣長張麗善嘉獎。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲西螺文昌國小棒球隊9天參加台韓11場比賽，勇奪冠軍，縣長張麗善嘉獎。

文昌國小校長梁博雍表示，要在9天內參加11場比賽，對於小選手們無疑是體能與毅力的挑戰，除了抱回冠軍，隊上的鍾亦恩獲得大會頒發投手獎、蔡博仲也獲得全壘打獎等殊榮；文昌國小棒球隊成立30年，是全國組隊30年不中斷的12所學校之一，培育出多數的棒球好手，期待今年在全國聯賽及各項的選拔賽能有精彩的表現，再創文昌棒球的新紀元。

▲西螺文昌國小棒球隊9天參加台韓11場比賽，勇奪冠軍，縣長張麗善嘉獎。（圖／記者唐詠絮翻攝）

張麗善表示，縣內文昌國小棒球隊的孩子們在第二屆台韓國際交流野球賽、中興杯全國少棒邀請賽中表現優異，囊括兩賽事冠軍，今日的接見除了肯定小選手們的努力之外，更要感謝老師、教練、家長們一路耐心陪著孩子們克服訓練的艱辛以及比賽的壓力，未來，也希望縣內的體育賽事能深耕各級學校並進行連貫性的培養，利用優秀的體育表現開創國民外交。

▲西螺文昌國小棒球隊9天參加台韓11場比賽，勇奪冠軍，縣長張麗善嘉獎。（圖／記者唐詠絮翻攝）

雲林有好幾位優秀的體育選手，例如奧運金牌許淑淨、台灣欄神陳奎儒、國際超馬英雄林義傑、軟網好手鄭竹玲等人，張麗善更期盼這群小選手們可以學習這些前輩們的運動精神，不斷精進、持續為雲林爭光。

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關鍵字：西螺,文昌國小,棒球隊,冠軍

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