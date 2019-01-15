第三季「青春最強音」總決賽　台北城市科技大學奪冠！

▲比賽畫面。（圖／翻攝自Facebook／青春最強音）

大陸中心／綜合報導

由東森電視跟海峽衛視共同舉辦，兩岸大學生校園歌唱大賽「青春最強音」邁入第三季，參賽隊伍一路過關斬將，只有三組名額能進入總冠軍賽，更邀請了實力唱將周蕙、徐懷鈺、林育群（小胖）助唱。經過激烈的角逐，最後由台北城市科技大學的李威漢、林泓辰、萬家伶奪得冠軍，來自四川的電子科技大學和福建師範大學分別獲得亞軍與季軍。

第三季的「青春最強音」於2018年9月開始，為了擴大參與，除了擴及到全台的校區以外，更觸及到北京、成都、福建等區域，藉由兩岸53場不同形式的推廣活動，並在兩岸平面媒體、社群網路的宣傳下，吸引了兩岸大專院校共198所參與，其中台灣就佔了158所。

另外，兩岸大學生用音樂對話，主題包括「致青春」、「我愛我家」、「我和Ta」等。這些學習、夢想、生活、家庭、未來等方面的話題引發兩岸參賽學生、評審與觀眾的頻繁交流互動、熱烈思考議論。

▼青春最強音。（圖／翻攝百度，下同）

除了多重的賽制模式以外，主辦方也在視聽舞台方面成就了一場盛宴，以燈光融合情境敘事，打造絢麗奪目的「未來風」。「青春最強音」也開通了微博、臉書專業、短影音挑戰賽，多渠道提供兩岸青年切身參與的入口和平台。據了解，共上傳了1.8萬條影音、互動量超過300萬、播放量突破1.5億。

《青春最強音》由共青團福建省委員會、福建省廣播影視集團共同主辦，福建海峽衛視、台灣東森電視聯合製播，自2016年6月啟動以來連續三季每年影響兩岸超過380萬大學生。

「青春最強音」第三季總決賽12日在台北舉辦，專業評審包括薛忠銘、包小柏、安棟、甘世佳，精彩節目將於2月起陸續在福建海峽衛視、福建電視台綜合頻道、台灣東森電視完整播出。