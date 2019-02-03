過年想換新手機　8理由推薦你選iPhone XR而非iPhone XS系列

▲iPhone XR。（圖／路透）

科技中心／綜合報導

春節連續假期宅在家，許多人可能會想趁機換個新手機來追劇或是打Game，雖然iPhone近年來總被批評了無新意，但它仍然會是許多人的首選。去年蘋果發表了三款新機，所採用的規格不盡相同，其中被視為要幫蘋果拓展市場的iPhone XR雖然銷售始終不亮眼，甚至還被外媒指控是害蘋果在今年初下調獲利預測的元凶，但外媒認為與iPhone XS和iPhone XS Max相比，iPhone XR仍然相當值得購買。

1.iPhone XR比iPhone XS和iPhone XS Max來的便宜

價格一定是絕大多數人考慮重點，這方面iPhone XR的優勢就非常大，同樣都是64GB的版本，iPhone XS和iPhone XS Max分別要價新台幣35900元和39900，iPhone XR則只要新台幣26900元。

2.顏色選擇更多

這次iPhone XS和iPhone XS Max的顏色，除了蘋果上一代機皇iPhone X原本就有的「太空灰色」和「銀色」，這次多了「金色」的選項，共有3種顏色供果粉選擇。而iPhone XR就更厲害了，這次提供高達6種顏色供選擇，有黑色、白色、黃色、紅色、藍色和珊瑚色，選擇更多元。

▼iPhone XR 有6種顏色。（圖／翻攝Apple）

3.iPhone XR螢幕占比較iPhone XS大

雖然iPhone XR只配有6.1吋的LCD螢幕，無法與iPhone XS Max巨大的6.5吋OLED螢幕相比，但與iPhone XS上的5.8吋的OLED螢幕相比，它可以顯示更多內容。

4. iPhone XR與iPhone XS有相同前置鏡頭

據蘋果所公布的規格，iPhone XR、iPhone XS和iPhone XS Max都配有700萬畫素的前置鏡頭，也都配有TrueDepth相機，能提供Face ID功能、Animoji等功能。

▼iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR都配有700萬畫素的前置鏡頭，也都配有TrueDepth相機。（圖／翻攝蘋果發表會）

5.iPhone XR後置鏡頭雖只有單鏡頭，但性能優良

iPhone XR、iPhone XS和iPhone XS Max都配有1200萬畫素的廣角鏡頭，並具有大多數的相同功能，例如光學防手震、智慧HDR、人像模式等。差別在於iPhone XS和iPhone XS Max是雙鏡頭，以及如何變焦。

▲ iPhone XR後置鏡頭為單鏡頭。（圖／路透）

iPhone XR因為缺少長焦鏡頭，因此它只能實現3倍數位變焦。而iPhone XS和iPhone XS Max都配有長焦鏡頭，因此這兩款手機可以實現2倍光學變焦和6倍數位變焦。但除非用戶所使用的相機變焦很多，不然iPhone XR的相機體驗幾乎與iPhone XS相同。

6.相同處理器

如果擔心花比較少的錢可能會獲得較不好的性能表現，這次大可放心，這次iPhone XR採用和iPhone XS以及iPhone XS Max相同的「A12 Bionic」處理器，為全球首見速度最快的7奈米製程晶片，這塊晶片主要構成部分是CPU、GPU和一個神經網路引擎Neural Engine。CPU為6核；GPU為4核，性能比前代A11高了一半左右。

7. iPhone XR的電池續航力比iPhone XS更好

去年的iPhone X充一次電可使用約12至13小時，今年iPhone XS官方宣稱續航力多了30分鐘，而iPhone XR宣稱比iPhone 8 Plus的充一次電可使用約14至15小時還要多90分鐘，這樣一比較，iPhone XR在一般的使用狀態下，電池續航力比iPhone XS多了將近兩個小時。

8. iPhone XR也支援雙卡功能

雙卡功能可說是果粉們期待許久的功能，除了高階機種iPhone XS和iPhone XS Max配有該功能外，評價機款的iPhone XR也有支援，除了大陸地區是採用實體雙卡外，其他國家都將採用一張實體nano-SIM卡，在搭配「eSIM」。