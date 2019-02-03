「自戀狂較不支持民主」　心理學博士：對不同觀點容忍度低

▲ 自戀者偏向於認為自己有權利並且優於其他人，這導致對不同政治觀點擁有較低的容忍度。（圖／達志／示意圖）



生活中心／綜合報導

「自戀狂」常被認為過度有自信、愛照鏡子、喜歡把話題圍繞在自己身上，如今一項新的研究發現，這些人也可能比較不傾向支持民主。這個由英國肯特大學所做的研究指出，有自戀觀點的人更可能認為民主國家不善於維持秩序，或是覺得「如果國家由強大的領導人或軍隊管理，那就更好了。」

學者分析了不同類型的「自我評價」之間的關係，包括自戀和自我尊重，也探討美國和波蘭的民主制度。由肯特大學心理學院的齊喬卡（Aleksandra Cichocka）博士與波蘭科學院的瑪奇斯卡（Marta Marchlewska）博士領導的團隊試圖了解支持民主背後的心理機制。

▼ 如果認為自己有特殊權利，或抱持得到特殊待遇的期望，可能對個人的社會和政治態度產生影響。（圖／達志／示意圖）



自戀者偏向於認為自己有權利並且優於其他人，這導致對不同政治觀點擁有較低的容忍度。另一方面，那些採取積極的、非防禦性的自我觀點，並且信任他人的人，更有可能表現出對民主的支持。

先前有研究表明，基本的人格特質可以預測出一個人對更廣泛的社會組織的觀點。齊喬卡博士表示，值得關注新一世代的人們是否比以前的人更加自戀，而社會變化又是如何影響自我，「我們必須確保我們不會養成認為自己有特殊權利或特殊待遇的期望」，因為最終，這可能對我們的社會和政治態度產生重要影響。