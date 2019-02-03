俄4潛艦裝備32具波塞頓　「末日核魚雷」威脅美國海岸

▲俄羅斯國防部公布「波塞頓」(Poseidon)發射模擬影片。（影片取自於YouTube）

國際中心／綜合報導

俄羅斯近年來研發波塞頓無人核動力潛艇，搭載核彈頭的威力相當於200萬噸黃色炸藥。一艘949A型核潛艦能夠裝備8具波塞頓，對敵方沿海城市發動攻擊將造成劇烈破壞，引起海嘯與核輻射將會造成大量傷亡與經濟損失，因此又被美媒稱為「末日核魚雷」(Apocalypse Nuke Torpedo)。

▲949A型奧斯卡級(Oscar-class)核潛艇。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）

根據《塔斯社》(TASS)報導，相關消息人士透露，預計會有四艘潛艦配備波塞頓，兩艘會進入北方艦隊服役，另外兩艘將加入太平洋艦隊，每艘潛艇最多將攜帶8具，因此總共數量會有32具，能夠攜帶相當於200萬噸黃色炸藥的核彈頭，摧毀敵方海軍基地。目前正在北德文斯克(Sevmash)造船廠建造的潛艦哈巴羅夫斯克號(Khabarovsk)將成為波塞頓的載體之一，949A型潛艇也可能會在升級過後加入。

▲俄羅斯國防部公布波塞頓測試影片。（圖／翻攝自俄羅斯國防部影片）

俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)2018年2月的國情咨文中提及波塞頓，更早先被稱為「狀況-6」(Kanyon)，是一種能攜帶核彈頭的核動力無人潛航器，將在10年內交付，是2018-2027國家武裝計劃之一。外觀直徑1.6米、長度24米，能以時速100公里航行1萬公里，下潛深度1000米 。

▲波塞頓模擬攻擊示意圖 。（圖／翻攝自俄羅斯國防部影片）

海軍總司令克拉廖夫(Vladimir Ivanovich Korolev)指出，波塞頓主要部署在大型潛艦上，能在敵方海域中完成任務；其搭載導航系統能在水面下高速自動前進，摧毀敵方海軍基地，並襲擊美國東西海岸重要城市、港口，爆炸後造成放射性汙染，可讓沿海失去經濟、軍事價值。最新一次資料顯示，除了執行核報復任務之外，可以在遠距離攻擊敵方的航空母艦群。

▲維吉尼亞級(Virginia-class)核動力攻擊潛艦「密西西比號」(SSN 782) 。（圖／翻攝自U.S. Navy粉絲專頁）

根據《大眾機械》(Popular Mechanics)一篇文章分析，波塞頓有非常強大的破壞力，如果紐約市遭到攻擊，至少會有500萬人傷亡，除了會引起海嘯之外，輻射還會擴散到加拿大魁北克省。潛艇專家薩頓(HI Sutton)提議防範措施，由於波塞頓的傳感氣會有噪音，可以在水下布滿自動監聽網，如果聽到波塞頓前來的跡象，將會啟動攔截彈，並再使用維吉尼亞級潛艦發射高超音速武器，以免有漏網之魚；除了攔截之外，還要立刻根除源頭，美軍海狼級核潛艦適合在冰帽下作戰，應立刻找到發射波塞頓的潛艦，以免第二波攻擊來襲。

