墨子號衛星成果獲克里夫蘭獎　陸本土科研90年來首次

▲墨子號搭載長征二號丁運載火箭發射升空並成功發射。（圖／翻攝自中新網）

大陸中心／綜合報導

中國科學技術大學教授潘建偉率領的「墨子號」量子科學實驗衛星團隊，日前榮獲2018年度克里夫蘭獎（Newcomb Cleveland Prize）。這是該獎項設立90多年來（設立於1923年），首次有中國科學家在本土完成的科研成果獲得殊榮。獎項將於14日在華盛頓舉行的美國科學促進會（AAAS）年會上頒發。

克里夫蘭獎是由AAAS所設立，每年都會評選一次，針對前一年的6月至隔年5月發表在《科學》期刊的重要研究論文，選出一項最具學術價值和影響力的成果頒發。過去20多年來，有關量子物理與光學領域方面，包括發現半導體中的自旋霍爾效應（spin Hall effect）、首次發現馬約拉納費米子（Majorana fermion）等多項研究成果都曾入選。

▼墨子號洲際量子保密通信網路示意圖 。（圖／翻攝自中國科學技術大學）

本次墨子號的成果榮獲克里夫蘭獎，可謂比肩上述那些偉大的科研成就。根據陸媒報導，從2016年8月在四川酒泉衛星發射基地升空以來， 墨子號完成驗證千公里級量子糾纏和金鑰分發、實現洲際量子保密通信等一系列科學實驗，成功將中國的量子通信推展到世界前沿。

報導指出，潘建偉率領的團隊聯合中科院上海技術物理研究所王建宇研究組和中科院微小衛星創新研究院、光電技術研究所、國家天文台、國家空間科學中心等科研機構，利用墨子號在全球率先實現千公里級的星地雙向量子糾纏分發，並在此基礎上實現空間尺度下滿足「愛因斯坦定域性條件」的量子力學非定域性檢驗；隨後實現全球首次從衛星到地面的量子金鑰分發和從地面到衛星的量子隱形傳態的兩項成果，至此圓滿實現三大既定科學目標，為構建全球化量子通信網路提供可靠的技術支撐。

▼墨子號的科研人員。（圖／翻攝自中國軍視網）