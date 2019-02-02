快訊／蘆洲女墜樓　頂樓10F摔落命危！送醫搶救中

歲末年終是闔家團圓的愉悅日子，然而對弱勢族群而言，卻是難熬的漫漫長夜。為讓轄內弱勢族群歡喜迎新年，溫馨過好年，蘆洲警分局結合企業團體力量，於1月31日發放50戶中低收入戶、高風險家庭及獨居長者，每戶1500元春節禮金，讓弱勢族群能安心溫飽度過寒冬。