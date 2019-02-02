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快訊／蘆洲女墜樓　頂樓10F摔落命危！送醫搶救中

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▲▼蘆洲女墜樓。（圖／記者林煒傑翻攝）

▲蘆洲女子墜樓命危。（圖／記者林煒傑翻攝）

記者林煒傑、莊智勝／新北報導

新北市蘆洲區永安南路二段、中華街口2日下午16時許發生墜樓事件，一名年約40歲的女子突自大樓頂樓約10層樓高墜落，鄰近民眾目擊嚇得報警，待警消趕抵現場時，女子已無呼吸心跳，目前送往淡水馬偕醫院搶救中。

警方指出，女子身上並無證件，確切身分、墜樓原因還有待進一步釐清。

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關鍵字：蘆洲,墜樓

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