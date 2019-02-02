▲美籍青年環台單車遊露宿台3線，大溪警發現提供借宿，讓青年感受到滿滿台灣人情味。（圖／大溪警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

有愛無礙，關懷同在！美籍青年來台騎單車旅遊，因路線錯誤露宿大溪地區一廟宇涼亭，1日晚間經大溪警分局永福所所長佘世國與警員周凱偉，執行巡邏勤務時發現，恐氣溫驟降，青年有失溫危險，主動提供警所做臨時住宿及熱食，讓男子感受到滿滿台灣人情味，2日一早離去時對台灣警察熱心協助直稱「thanks ！」

大溪警分局永福所所長佘世國表示，美國籍男子Dewitt（26歲）職業在韓國教美語，會說韓語跟英語，完全不會中文，近年來，因韓人來台旅遊風氣盛行，趁著韓國也跟台灣一樣放年假，獨自來台騎單車環島旅遊。

▲▼美籍青年環台單車遊露宿台3線，大溪警發現提供借宿，讓青年感受到台灣人情味。（圖／大溪警分局提供）

1日是Dewitt來台第二天，原本計畫是要騎到台中與朋友會合，因騎車方向錯誤騎到基隆又再折返，行經大溪區信義路（台3線）1125號龍山寺前，以廟宇涼亭為露宿地點，晚間23時30分經佘世國所長和警員周凱偉執行巡邏勤務發現，主動趨前了解，雖然Dewitt不會說中文，但雙方經用簡單英文跟手機翻譯溝通後，Dewitt受邀前往派出所睡沙發區。

警方呼籲，自行車運動是良好休閒活動，從事自行車運動時特別要注意行車安全，自行車加裝警示燈，如果是長途行程，一定要規劃好路線量力而為。