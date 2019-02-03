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聽太太的話「刮9號」！台北男爽中100萬元　立刻帶老婆出國玩

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記者趙蔡州／綜合報導

農曆春節過年期間，許多民眾都會買彩券、玩刮刮試試手氣，台彩2日就分享了2則中獎者的故事。其中一名是居住在台北的60多歲男子，當天他聽了老婆的話，選擇了尾數「9」號的刮刮樂，沒想到就直接刮中了100萬元；另外一名也是60歲許婦人，用老公的生日選刮刮樂，最後也中了100萬元。

台彩2日分享了2名刮刮樂中獎者的故事，其中一名是居住在台北的60多歲男子，平常都是一個人騎著一台舊式偉士牌的摩托車，前往萬華區的「據得標投注站」消費刮刮樂，大約一個禮拜會消費兩、三次，主要購買的都是小面額的刮刮樂，而且專挑「5、8」這兩個號碼。

他1月30日當天載著太太一起來投注站，走入店內就指名說要刮2000元刮刮樂，並且如同平常一般挑5號跟8號來刮，店家就陸陸續續拆了四本2000元的5號跟8號給客人，刮完後男子中了2張5000元跟一些小獎，總結算起來已經賺了5000元。

▲▼彩券行,彩券,台彩,刮刮樂。（圖／記者董美琪攝）

▲台彩2日分享了2名刮刮樂中獎者的故事，其中一名是居住在台北市的60多歲男子，另外一名則是居住在台中市的60多歲婦人。（圖／記者董美琪攝）

但是他臉色看起來卻沒有很開心，店員便問他說：「怎麼中了2個5000元卻一點都不開心呢？」才知道他昨天跟太太去附近的媽祖廟拜拜求籤，籤上說今年他財運不錯，所以他今天興沖沖帶著太太一起來，想要來拚拚看能不能中個萬元大獎，結果似乎是不如預期。

店員聽了笑笑地說：「既然今天你都難得帶太太來了，不如讓太太挑挑看，人家都說『挑某嘴，大富貴』嘛！」，客人聽了似乎覺得有道理，就叫太太挑個號碼，太太一直都對「9號」情有獨鍾，便從4本裡面挑了3張9號來刮，想不到刮到第二張9號就中了100萬，現在他計畫一起出國好好犒賞老婆了。

▲▼ 台灣彩券,台彩,刮刮樂,大樂透,威力彩,彩券行。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲台彩1月3日推出新春限定款刮刮樂「2000萬超級大紅包」，單張面額2000元，頭獎2000萬有3個。（圖／記者戴瑞瑤攝／下同）

另外一名則是居住在台中的60多歲婦人，她長期做社會回饋、服務鄉親，可以說是一名生活相當低調的人，她也是東勢鎮著名天公廟的信徒，常掛在嘴邊的一句話就是：「如果有錢的話，就可以幫忙廟裡汰換老舊設備。」多年來她默默做了很多善行。

中獎當天她就如往常一樣走進投注站，店裡另一位常客正在刮面額2000元刮刮樂，平常她都刮面額500元以下，看到一位客人中2000元，覺得很好奇。等那位客人離去，她才問老闆：「怎麼有這種2000元的刮刮樂？」，老闆連忙介紹，於是她就說：「那買一張來試一試吧！」

▲▼ 台灣彩券,台彩,刮刮樂,大樂透,威力彩,彩券行。（圖／記者戴瑞瑤攝）

原本不知道要挑那一張，後來想想就決定用她老公的生日，中獎當天剛好是她老公農曆生日12月25日，就挑25號，老闆說：「可是這一本才18張，沒有到25號」，她想了一下，就說：「那不然就15號吧！」刮到一半，突然發現出現好多個0，趕緊請店員一起來看，這才發現真的是刮中100萬元。

台彩1月3日推出新春限定款刮刮樂「2000萬超級大紅包」，單張面額2000元，頭獎2000萬有3個，二獎是200萬加價值158萬賓士車共5個、三獎有100萬300個，總中獎率高達69.33%。據台彩統計，截至2月1日為止，全台已刮出1個200萬加賓士車，跟27個100萬獎金，頭獎還未開出。

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