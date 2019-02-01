沒在一個地方見過這麼多人！　墨西哥留學生體驗「春運」

▼外國留學生體驗春運。（圖／《新華國際頭條》）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸的春節運輸被形容為「全球最大人口遷徙活動」，沒有親眼見識，無法想像人潮洶湧的程度。中國鐵路西安客運段最近便找來一群外國留學生擔任「義務列車員」，除了事前的禮儀訓練，還讓他們站上第一線服務乘客，沒想到，春運的人潮讓他們「驚呆了」，高喊「這輩子沒在一個地方見過這麼多人」。

《新華國際頭條》微信公眾號報導，來自墨西哥的留學生布蘭卡·馬丁尼茲今年26歲，在西安大學就讀的他有個中文名字叫做「白光」。在成為中國鐵路西安段的義務列車員之前，她接受了一連串的禮儀訓練。

報導指出，訓練課程安排在春運啟動前兩天，內容包含基本禮儀、安全技能還有緊急狀況處理，一天培訓下來，讓白光腿酸腳疼，連鞋子都脫不下來。她說「沒想到在中國當個列車員那麼累，需要注意那麼多細節，忙得根本停不下來。」

▼外國留學生接受禮儀訓練，（右二為白光）。（圖／《新華國際頭條》）

儘管事前有各種模擬演練，但春運第一天正式「工作」時，白光和另外四名外國留學生還是被春運的「人山人海」嚇到。白光說，中國春運是她見過的最大規模的人口「遷徙」、「這輩子從沒在一個地方見過這麼多人」。

大陸2019年春運1月21日已正式啟動，將持續到3月1日結束，總計為期40天，預計旅客發送量將達到29.9億人次，比2018年增長0.6%，鐵路、民航旅客發送量預計將創下歷年春運新高。

其中，大陸鐵路預計將疏運4.133億人次，同比增加3176萬人次，增長8.3%，日均發送1033萬人，創下歷年春運新高。民航旅客運輸量也將創新高，預計2019年旅客運輸量，將會達到7300萬人次，比去年增加12%左右。

▲大陸春運被形容為「地表最大的人類遷徙活動」。（圖／中新社）