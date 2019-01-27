反向春運熱！　7旬爺「第一次出遠門」猛扛30kg麵粉進城探子

▲今年春運預計旅客發送量將達到29.9億人次。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

春節將至，分隔兩地的親人紛紛踏上「春運路」，團圓過好年。今年「反向春運」現象持續，身處家鄉的父母在前往大城市時，會帶上「家鄉味」給許久未見的子女。其中，有位70歲大爺身扛30公斤麵粉到杭州；還有父親想讓兒子吃上家鄉橘子，帶了樹苗，「以後結果了，孩子就能摘來吃了。」

麵粉

據《中國青年報》報導，在19日山東淄博火車站，一對扛了超大包裹的老夫妻引起大家的注意。經過詢問得知，老人是要坐高鐵去杭州陪兒子過年，帶了30多公斤麵粉還有一床被子。大爺表示，這是他70多年第一次出遠門，打算去西湖看看。

▼ 老大爺談起兒子笑的很開心。（圖／翻攝自微博，下同）

紅薯粉

河南鄭州一對老夫妻於21日凌晨4點來到火車站候車，提早了12小時，他們要去新疆兒子家過年，但只買到站票，要站42個小時才能抵達。因兒子媳婦喜歡吃紅薯粉條，倆老帶了自製20公斤紅薯粉、4隻炸雞和5公斤香油。大媽笑容滿面的說，「夠（兒子一家）吃一年了。」

魚腥草

四川的陳大爺和妻子24日在河南鄭州火車站準備轉車，要前往安徽阜陽女兒家參加宴席，但需要轉5次車才能抵達。陳大爺表示，因當初不同意女兒遠嫁，10年間沒有去拜訪過，「嫁這麼遠，我自己心裡多不舒服。」這次是兩夫妻第一次前往，他們帶了很多家鄉特產，包括4公斤的魚腥草，這是因為「女兒嫁的地方沒有這個東西。」

香油

河南鄭州一對老夫妻帶著孫子孫女，前往新疆烏魯木齊去見兒子和媳婦，還帶上了4桶特產香油，重40公斤。老爺子表示，孫子的父母已在烏魯木齊打工6年，過年才能見一次；這次孫子帶了一份「特殊禮物」，是張「三好學生獎狀」和第一名通知書，「他（孫子）考了第一名！」

橘子樹苗

四川成都一名朱大爺22日啟程前往河南，去兒子家過年。特地帶了35公斤的橘子。為了讓兒子以後也能吃到來自家鄉的橘子，還準備了30顆樹苗，「想著以後結果了，兒子就能摘來吃了。」

花草

46歲的牛先生來自山東泰安，但他在黑龍江穆稜干煤當礦工已經6年了，每次回家都得換乘3次火車、3次客車，跨越2000公里，因為妻子喜歡花草，總會帶些家鄉沒有的綠色植物給妻子，因為「媳婦（妻子）喜歡！」

大陸2019年春運在21日正式啟動，農曆年前後交通運輸尖峰，將持續到3月1日結束，共計40天。預計旅客發送量將達到29.9億人次，比2018年增長0.6%，鐵路、民航旅客發送量預計將創下歷年春運新高。

今年「反向春運」現象突出，不少遊子選擇省下車票、機票錢，將父母接到大城市中團圓過年。這個現象的背後與火車票一票難求或機票太貴密切相關，相比之下，反向春運航線的機票價格最低一折起，尤其早上航班折扣更大、票源充足。