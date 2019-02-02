勒殺女友運屍車送洗畫面曝光！洗車場驚：禮貌古意男竟是分屍魔

記者林悅／台南報導

台南分屍案之30歲吳姓兇嫌，將女友勒斃後用鋸子大卸七塊，裝袋以女友座車載運棄屍後，1月16日才駕駛女友座車至一家洗車場人工洗車，洗車場人員回憶當天情況，確實在車上有發現不明的血跡，但當時不以為意，直到警方找上門，才知道當初那位「古意男」竟是分屍兇手。

▲警方查出吳姓男子駕死者座車前往洗車場人工洗車，當時洗車場工作人員有在車內發現血跡。（圖／記者林悅翻攝）

監視器畫面顯示，吳嫌在1月16日下午，親自駕駛運屍的女友座車，緩緩進入洗車場，從畫面看他是獨自一人送洗，下車後和洗車人員交談，談妥600元洗車，要求清理、清洗和打蠟，然後他拿走一些車上的物品，轉身徒步離開，直到隔天17日晚上7時多，才再度現身洗車場取車。

洗車場表示，之前一直不知所洗的車子涉嫌載運分屍的屍塊，一直到警方找上門查訪，才知吳姓男子勒斃女友並分屍的案子。洗車場人員一直說太恐怖了，很害怕。

洗車場老闆的母親說，當時2名員工在洗車時，在座車上發現有血跡，有向她回報此事，但第一時間她雖覺得怪怪的，但也沒有多想，只是單純認為客人來洗車，只要將車洗乾淨就好，如今才知這些血跡可能是死者的，實在很恐怖。

▲警方查出吳嫌所購買作案同款式的鋸子。（圖／記者林悅翻攝）

洗車場老闆指出，當時有印象，吳姓男子下車交代洗車事宜，從談吐看起來，對方應是很古意老實的正經人，吳男談吐非常有禮貌，但現在知道他是殺人犯，對比之前的印象真的判若兩人，實在看不出來。