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社會 社會焦點 保障人權

永和分屍命案「共犯稱他勒斃死者」！　律師申請進行精神鑑定

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突發中心／新北報導

加拿大籍男子顏伯萊（Ryan）2018年8月遭殺害「永和分屍命案」引發社會關注，新北地檢署依殺人等罪起訴，美籍刺青師孫武生、非裔男子Bent（班特）；另協助棄屍的美籍男子Hobbie（何傑生）也被依幫助傷害致死罪嫌起訴。班特30日被新北地院提訊時，否認參與殺人僅承認只有毀棄屍體及毒品交易；他還稱，死者是被孫武生勒斃死亡的。

新北地院法官表示，孫武生應訊時依然否認犯行，但與其他被告的供述不符，而且孫男案發後曾經搜索「人體解剖圖」等資料，加上案發時的通聯、基地台位置、監視器畫面及手機照片等證據，足以認為孫男涉犯殺人罪、損壞及毀損屍體罪犯罪嫌疑重大。

▲▼永和分屍案，加拿大男慘死，外籍嫌犯移送。（圖／記者陳豐德攝）

▲凶嫌Bent（左2）遭移送。（圖／記者趙永博翻攝）

考量到孫男涉犯的罪嫌，全都是本刑為死刑、無期徒刑、10年以上有期徒刑的殺人重罪，加上孫男案發後曾經逃亡菲律賓，已經了有畏罪逃亡海外的前例；而且同案被告Bent也表示非常害怕孫男，可見孫男對於其他同案涉嫌人，仍有一定的危險性及影響力，因此庭訊後裁定續押禁見。

而班特則表示，孫武生落網前，不敢向員警說實話，害怕孫會對他不利。法官庭訊時，他坦承損壞屍體犯行，但否認動手殺人，還2度淚灑法庭，哽咽到無法言語。他直言孫武生殺害Ryan後，恐嚇他說他已是共犯，因為害怕自己會跟Ryan一樣被殺害，不得以才會參與分屍，不過但供詞與孫武生幾乎完全相反。

【相關新聞】永和分屍3煞卸責互咬！淚灑法庭哭訴「被逼的」　法官裁定3人續押

據悉，30日再次開庭時，孫武生的律師黃致豪聲請對班特進行精神鑑定。對此班特的律師則在庭間表明沒有必要，之後若有需要再作鑑定。

而30日開庭時，班特坦承有運送毒品、幫忙分屍，但顏伯萊是孫武生殺的，接觸到顏伯萊來時，人已經閉上眼睛，踢也沒反應，明顯死亡；由於孫武生這個人疑心病相當重，才會他說什麼就做什麼，完全不敢反抗。

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關鍵字：永和分屍,分屍

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