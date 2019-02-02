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他過年租女友「假演戲真滾床單」　搞大肚子後AA手術費

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▲▼驚訝,訝異,震驚,表情。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲不少租友網站充滿騙局。（圖／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

還有幾天就過年了，不少大齡青年要開始苦惱，如何招架親戚們的「情感慰問」。在這個狀況下，江蘇一名高姓男子在網上「租」了一名「90後」女大生，要求她充當自己的女友，不料兩人假戲真做，導致女方有了身孕，男方最終承擔一半的手術費用。

據《法治最前線》報導，廈門另有一名楊先生近日透過網路，聯繫了一名自稱「可以陪吃、陪喝、陪玩、陪過年回家」的女網友，雙方協調好一天1000人民幣（約新台幣4600元）的「租金」。兩人隨後約定碰面，並一起搭車前往楊先生的老家。但到了約定當天，「女友」表示要先支付三天的費用，即3000元人民幣（約新台幣1.4萬元）才能見面，此舉讓楊先生大喊「上當了」。

▼某網站租友資訊。（圖／法治最前線）

▲▼ 租友網站。（圖／法治最前線）

江蘇的高先生也遇到類似狀況。他和一名自稱是「90後」的謝姓女大生達成協議「充當女友並一起回家」，結果雙方在高家過年的時候越過雷池，女生還懷孕了。最終經過法律援助中心的調解，雙方達成了協議，南方承擔一半的手術費用。

報導指出，在網站上租友不僅可能碰到騙局、產生糾紛， 還可能遭遇「情色陷阱」。某租友網站的主頁就放了很多俊男美女的照片和「招租貼文」，且該網站工作人員透露，待租人的價格在1000元人民幣一天左右，「至於是在校大學生還是上班一族，根據要求都可以安排。」

該員工還表示，他們所出租的男女朋友相貌端正，都是經過培訓的，一般不會露餡；除去吃飯、聊天、逛街，還可以安排其他活動。令人詫異的是，這些待租人竟然還能接受「同房要求，但要價更高，加200元人民幣（約新台幣920元）起步」。

據報導，律師對此表示，租友回家的行為其實是一種雇佣關係；如果只是找人陪你逛街、購物、或者是和老人聊天，都不違法，但是如果假冒男女朋友關係，那么雙方即便簽了合同，也沒有法律效力。

▼ 某租友網站服務表。（圖／法治最前線）

▲▼ 租友網站。（圖／法治最前線）

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