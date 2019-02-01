還原現場！鈕承澤「粗暴舔胸強扯褲」　她蜷縮沙發上發抖啜泣

記者劉昌松／台北報導

知名導演鈕承澤日前遭一名從事電影工作的女子指控在住處性侵，但鈕承澤應訊時不斷辯稱「當晚喝太醉了，不記得發生什麼事」，甚至還喊話稱「很喜歡她」，被北檢諭令150萬元交保，震驚社會。台北地檢署偵查終結，依強制性交罪起訴鈕承澤。

檢方調查，鈕承澤案發當天趁賓客陸續離開，居然藉著酒意將被害女子強壓在沙發上、硬扯衣物，導致褲子扣子掉落，同時還以手指性侵、舔胸得逞；被害女子嚇到身體蜷縮在沙發上發抖哭泣，當鈕承澤還想要進一步硬上時，抵死不從。

▲鈕承澤涉性侵被起訴。（圖／記者湯興漢攝）



由於鈕承澤一直以喝醉當作理由不認罪，但檢方事後檢視簡訊，發現他居然可以傳訊給受害女子，因此認定他根本沒有「意識不清」。

檢察官表示，比對DNA後發現被害女子的胸部上確實有「鈕承澤口水DNA」，衣物也有受損的跡象；而鈕承澤在犯後否認犯罪，歷次發言也完全沒有意識到對被害人的傷害、自己認知嚴重偏差，即使雙方在「好感的認知上」有不同，但也不能用此來卸責，暗指被害人「有過失」，以上情節都難認態度良好，請求法院處以適當之刑。

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回顧案情，女電影工作人員控訴，與女長官在23日傍晚5點才到鈕承澤位在忠孝東路巷弄內的工作室，在抵達前已經有一對夫妻與豆導從中午開始小酌、吃飯，一直待到晚上9點才離開，沒想到之後就遭鈕承澤上下其手。

不過鈕承澤卻在應訊時指出，如果女長官與女工作人員是來工作室談公事，那女方可以與女長官先離開，但是女方卻繼續留下，因此讓他覺得這是「有好感、互相欣賞」的表現；但或許與女方的認知有落差，在事發後他也不斷地向女方表達歉意。

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