誰摔死李新影片夯？　連署人數未破10萬網聲浪泡沫化

▲夯片誰摔死了李新引發熱議，但網路連署數量不如預期。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

網路夯片「誰摔死了李新」從18年9月上傳網路迄今吸引超過百萬點閱率，商場女強人郭新政打著訴諸全民正義，挑戰司法不公「誰摔死李新」臉書粉絲專頁也超過25萬人按讚，郭新政在該臉書粉絲專頁經常直播、日前更出書主打洗錢陰謀和司法不公動作頻頻，去年11月30日「誰摔死了李新」粉絲專業更打著「捍衛司法獨立、維護公平正義」目標連署100萬人，結果網站架設迄今，連署人數僅5萬7千多人，與影片點閱率相去甚多，顯見網友看熱鬧成分居多，網路聲浪泡沫化。

▲夯片誰摔死了李新引發熱議，但網站連署數量不如預期。（圖／記者張君豪翻攝）

郭新政在去年11月30日架設「誰摔死了李新‧真相連署」網站，希望透過串聯網路力量「讓黃昭順不面對就下台」並設定連署目標100萬人次，但沒想到在網路、臉書、PTT社群引發熱議的話題，眾多鄉民在各社群筆戰辯論找資料，就是想幫郭新政討回公道，推翻司法黑幕，但該網站截至1月底前僅有5萬7千多人參加連署。

而近期誰摔死了李新話題也在各社群網站退燒。PTT八卦版從去年12月之後討論「李新」「郭新政」的貼文回文頻率逐漸下降，臉書上討論相關影片的留言串也越來越少。而事實上透過GoogleTrends 谷歌趨勢關鍵字搜尋分析，更可以看出以「李新」「郭新政」網路搜尋熱度從去年9月26日起開始攀升、跟「誰摔死了李新」第一波影片釋出時間吻合。

▲夯片誰摔死了李新引發熱議，根據Google趨勢分析顯見網路聲浪不如預期。（圖／記者張君豪翻攝）

然後第二波熱潮則是在18年11月30日起開始快速升溫，其攀升週期大約到12月底下降，之後每天網友的關注數值就開始減低，該夯片精心聘請律師、名主持人盛竹如精心拍攝，吸引1百41萬人次觀看，但郭新政的維護公平正義連署迄今卻尚未突破6萬人；顯然鄉民網路熱潮和現實行動，看來願仍有一段不少落差。