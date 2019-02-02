美大學2018投資平均報酬率達8.2%　長期報酬率卻低於6％

▲ 美國哈佛大學（Harvard University）。（圖／免費圖庫pixabay，下同。）



國際中心／綜合報導

美國大學2018財政年度校務基金平均報酬率為8.2％，比2017年財政年度12.2％來得低，因此數值雖然正數，仍讓許多專家擔心各校不停增加支出，可能會危害到學校利益。

根據Benzina報導，年度研究相關專家指出，本財政年度校務基金之所以下跌，主要與美國及國際股市慘澹有關，雖然「關鍵任務」（mission-critical）的10年平均報酬率在今年達到5.8％，增加近1.2％，但仍然低於長期報酬目標的7.2％。

▼ 目前各校的長期回報率仍低於6％，但仍持續增加「捐贈支出」。

除此之外，由於今年研究首次引入的新數據，可以觀察各校的分配支出情況。平均而言，學校有近49％的捐款總額用於獎學金和其他經濟援助計畫，另有16％用於學術輔導和其他相關方案。大學商業協會執行長約翰斯吞（Susan Whealler Johnston）對此表示，從數據可以看出，各大學完成援助學生的承諾，然而「我們仍要小心低於目標的長期報酬率」，因為學校很難再增加捐款以支持教學任務。

報導指出，目前各校長期報酬率仍低於6％，卻持續增加捐贈支出。TIAA捐贈和慈善服務公司奧利瑞（Kevin O'Leary）也表示，捐贈基金在校務營運中扮演重要的角色，然而2018年財政年度卻與2017年財政年相差不大，投資項目也幾乎沒有變化。據悉，本次2018財政年度的參考日期為2017年7月至2018年6月，研究802家公私立學校。

此外報導指出，目前已經有66％學校將需要動用校務基金，以負擔2018年的年度預算費用，金額約增加6.6％，其中一半用以支出學生補助，其他則用於學校課程、教師工作、校園經營和維護。約翰斯吞指出，已經有越來越多學校為彌補各州教育基金的缺口，已經逐漸依賴於校務基金上。