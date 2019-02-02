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警察跨國交流無關政治　台灣警察強到各國都來取經

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▲▼一銀盜領案，幕後主嫌之一在西班牙落網。名為「COBALT」的駭客集團共造成全球40國100多家銀行遭入侵、盜領。（圖／資料照／楊佩琪攝）
▲台警在2016年破獲一銀盜領案，震驚各國警察。（資料照／記者柳名耕翻攝）

突發中心／台北報導

近年來跨國犯罪以及高科技、智慧犯罪的頻率越來越高，但許多案件發生在台灣通通被破獲，因此許多國家都相當好奇台灣的警察到底有什麼能耐，自2017年8月起，不斷地有各國警察來台灣交流，甚至在跨國的警察會議中，台灣的警察也會被受邀，被看重的就是台警的軟實力。

刑事警察局國際科獲得2018年的團體警光獎，從2017年8月至2018年9月間，陸續規劃了數場跨國的交流會議，會議地點當然都在台灣，甚至在2018年5月底時辦理了台灣、美國、澳洲、日本、韓國5國共10個單位的「跨國販運毒品專案」情資會議（康格專案會議）。

而康格專案會議也是在亞太中非常罕見的多邊警務交流，原因都在於台灣警察在偵辦毒品、詐騙相關案件時，破獲率都相當高，甚至還協助破獲44件跨國的重大毒品、電信詐欺案件。

最出名的1次是發生在2016年的「一銀盜領案」，由於該案件率續在東歐等國家發生，不過當時各國的警察都束手無策，除了抓不到嫌犯，甚至連贓款都追不回來，只有台灣警察能追回贓款以及逮補部分嫌犯。

事發後，許多國家的警察都低調地以交流名義來到台灣，希望能夠取經盜領案的偵辦方式，防止下次有類似案件時，不知從何開始偵辦。

▼刑事局國際科獲得2018年警光團體獎，由科長甘炎民出面代表領獎。（圖／記者柳名耕翻攝）
▲警察跨國交流無關政治，台灣警察強到各國都來取經。（圖／記者柳名耕翻攝）

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關鍵字：刑事局,國際科,交流,跨國警察會議,一銀盜領案

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