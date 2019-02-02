少年心跳突飆昏厥　原來是罕病「法洛氏四合症」作祟

▲少年罹罕病「法洛氏四合症」。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



記者陳玉／台中報導

16歲張性少年罹患先天心臟疾病「法洛氏四合症」，經多次手術漸趨穩定，但日前險在課堂中昏厥，就醫檢查後發現是心房撲動所導致，但由於下腔靜脈阻塞，醫療團隊決定經皮穿刺肝臟靜脈進入心房，並搭配3D立體定位確認病灶，成功電燒截斷心律不整迴路。

亞洲大學附醫心律不整醫療團隊醫師莊傑貿表示，患者出生即被診斷罹患「法洛氏四合症」，接受多次心臟手術，終能和正常人一樣跑動，未料術後一年，患者出現暈眩、昏厥、心悸等情形，經檢查發現是因心房撲動造成。

▲3D立體定位系統影像圖。



但考量患者鼠蹊部的血管已被先前多次心導管手術破壞，造成雙側髂靜脈阻塞，故改從左鎖骨下靜脈進入，並搭配Ｘ光指引經皮肝臟靜脈穿刺，將電燒導管帶入右心房，短短５秒內就將心房撲動迴路燒斷，成功完成艱鉅的任務。

莊傑貿指出，通常階段性開刀是矯正根治「法洛氏四合症」方式，但術後仍需長期追蹤；如張男幼時接受多次心臟手術，包含肺動脈瓣置換術，但仍有可能因先前開刀，或長期肺動脈瓣逆流，造成心臟病變，形成心律不整等情形，需要再次接受經導管電燒治療。

但經導管電燒都是需要通暢的下腔靜脈系統，先天性心臟病患常因多次心導管手術，造成靜脈阻塞，無法透過一般的路徑進行心導管手術，故經皮穿刺肝臟靜脈為治療的替代選擇之一。