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農曆年要吃啥？開平高中12道中西合併創意年菜主打台味

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▲▼ 開平高中年菜。（圖／記者崔至雲攝）

▲開平餐飲學校12道年菜組合，首次推出中西合併創意料理-BBQ茴香豬肋排。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

農曆春節要吃什麼？開平餐飲學校年菜專班學生今年推出12道創意年菜組合料理。年菜專班執行長中餐組三年級學生邱彥勳表示，今年推出的年菜風味有別於以往，首次推出中西合併的創意料理，風格主軸主打團圓感、台式味和在地食材。

越來越多家庭喜歡嘗試不同於傳統的年菜料理，加上西餐組學生主動積極爭取加入年菜研發團隊，今年開平餐飲學校的年菜特別加入兩道西餐，分別是鹽麴水果紅酒燉牛肉與BBQ茴香豬肋排。

▼陳貞昱表示，中西合併的年菜想法，希望在中式團圓飯之餘，加上西式料理點綴，讓菜色添加不一樣口感。（圖／開平餐飲學校提供）

▲▼ 開平高中年菜。（圖／記者崔至雲攝）

西餐組三年級學生陳貞昱說，會有中西合併的想法，就是認為現在的團圓飯其實已經越來越現代化，中式的團圓飯之餘，加上兩道西式料理點綴，讓整個菜色添加不一樣的口感，也讓傳統團圓飯也多了分現代感。陳貞昱進一步說明，紅酒燉牛頰與豬肋排，均是採用低溫烹調製作，搭配台灣鳳梨等水果醬汁，吃起來軟嫩又清爽。

▲▼ 開平高中年菜。（圖／記者崔至雲攝）

▲台式醉香雞打破傳統作法，以台灣啤酒醃漬雞肉，增添軟嫩度及獨特香氣。（圖／記者崔至雲攝）

而向來主導年菜研發的中餐組學生，則以更細緻的烹調手法，結合台灣在地食材，開發共計10道中餐年菜，如台式醉香雞打破傳統作法，以台灣啤酒醃漬雞肉，增添軟嫩度及獨特香氣；臘味團圓飯則取自筒仔米糕的製作靈感，調整長糯米和圓糯米的比例，使口感兼具Q彈與香甜。

▲▼ 開平高中年菜。（圖／記者崔至雲攝）

▲中餐組學生推出的年菜組合風味為台式味、在地食材。（圖／開平餐飲學校提供）

而訂購開平年菜料理後，應該如何加熱又不失料理原本的風味，陳貞昱指出，利用家中的低溫烹調機並調整在63度後，連同外包裝一同進鍋加熱15分鐘，就能呈現原汁原味的料理，如果家中沒有低溫烹調機的民眾，也可以使用水鍋，悶泡15分鐘，拆開外包裝，稍微擺盤後一樣有美味的年菜能夠輕鬆上桌。

開平餐飲學校指出，年菜組合在每年農曆新年前都會推出全新的菜色，而今年的銷售成績不錯，年菜專班學生們也相當開心，希望未來能夠讓更多民眾享受到他們精心設計的美食，而這次沒有購買到的民眾不用心急，學生們表示，只要在年前多關注學校官網，就可以在過年前購買到他們親手製作的年菜料理，讓過年期間也不會手忙腳亂，輕輕鬆鬆就可以享受團圓飯。

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關鍵字：開平餐飲學校,年菜,中西合併,醉雞,團圓飯,過年

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