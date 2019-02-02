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過年給阿公阿嬤一個大紅包吧！　科學證實「快樂老人活更久」

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▲▼ 老年人,老人,老婆婆,婦人。（圖／翻攝自pixabay）

▲ 「快樂分數」每增加一分，就會使受試者的死亡機率降低9％。（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導

「快樂的人更長壽」是許多人的生活哲學，而現在有研究證實這是真的！一項針對新加坡60歲以上長者的研究指出，快樂感的增加與死亡率的降低成正比。即使是小小的快樂增量也可能是有益的，而個人的活動，還有能維持、改善心理健康的政府政策都有助於延長壽命。農曆新年期間，除了大紅包之外，所有能夠讓家中長輩快樂的方式，都值得一試，讓他們愉快地長命百歲吧！

這項由杜克—新加坡國立大學醫學院（Duke-NUS Medical School）所做的研究運用了從2009年至2015年4478名受試者的數據，來分析快樂與任何原因導致死亡的可能性之間的關聯。受試者必須回答，過去一周出現「我感到快樂」、「我很享受生活」、「我對未來懷有希望」想法的頻率多高。分析當中也將人口統計學、生活方式、健康和社會因素都納入考量。

▼ 學者指出，快樂感與死亡率始終成反比，而且不論年齡、性別都是如此。（圖／翻攝自pixabay）

▲▼老年人,老人,老婆婆,婦人。（圖／翻攝自pixabay）

受試者的回答以兩種方式區分， 一是「快樂分數」，另一個則是「快樂/不快樂」。結果顯示，直至2015年12月31日，快樂老年人中有15％去世，而不快樂的老年人中則有20％過世。「快樂分數」每增加一分，就會使受試者的死亡機率降低9％。 學者指出，快樂感與死亡率始終成反比，而且不論年齡、性別都是如此。

研究人員表示，越來越多人開始追求快樂以改善老年人的健康，雖然先前的研究已將快樂或正面情緒與一系列更好的健康結果聯繫起來，但有關快樂導致長壽的證據始終沒有定論。而此次的研究證明了這一點，這也是亞洲少數評估長者快樂感與死亡率之間關係的研究之一。

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關鍵字：快樂,長壽

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