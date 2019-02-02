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究竟月薪多少才是「富裕」？昭和時代總理大臣的年薪才9600円

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▲▼日本,僧侶,和尚。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 大臣減俸前是八千圓，平均月領六百七十圓，減俸後六千八百圓，平均月領五百七十圓。官廳的次官長減俸前是六千五百圓，減俸後五千八百圓，若僅除以十二個月，月收是四百八十元左右，相當現在的不到百萬圓。（圖／達志影像／美聯社，下同）

作者：岩瀨彰
譯者：陳柏瑤
摘自：麥田出版《昭和上班族，月薪一百円

●精選書摘

總理大臣的年薪九千六百圓

那麼戰前的有錢人，究竟擁有多少收入呢？根據《事典　昭和戰前期的日本》所刊載的官吏年薪（表1），在昭和六年的公務員減俸前，內閣總理大臣的年俸是一萬二千圓，減俸後直到終戰都維持在九千六百圓。減俸前每月平均千元，減俸後是八百圓。現在的總理大臣包含補助津貼在內，年俸約四千萬圓。以二千倍的基準換算戰前總理大臣的年薪，相當於現在的不到二千萬圓，兩相比較，顯示即使物價調整後薪水仍倍增。

而大臣減俸前是八千圓，平均月領六百七十圓，減俸後六千八百圓，平均月領五百七十圓。官廳的次官長減俸前是六千五百圓，減俸後五千八百圓，若僅除以十二個月，月收是四百八十元左右，相當現在的不到百萬圓。而現在的事務次官長，平均月俸一百三十九萬圓，年薪二千二百七十萬圓。局長等級在減俸前是五千二百圓，減俸後是四千六百五十圓。

國會議員的公帑，議長是七千五百圓，副議長是四千五百圓，一般議員三千圓。以二千倍的基準換算，一般議員相當現在的約六百萬圓。西元二○○五年時，平均則是二千四百三十圓。

軍人的薪資，第五章還會詳述，不過昭和六年的減俸後，大將年俸（基本底薪）六千六百圓，師團長的中將六千圓，少將五千圓，大佐四千一百五十圓，中佐三千二百二十圓。

▲▼日本上班族。（圖／達志影像／美聯社）

公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵這類的舊華族，可以領到明治時期籌立的「舊堂上華族保護資金」，是一種投資信託，昭和八年公爵一年可領取六千圓（淺見雅男的《公爵家的千金》）。

當然，華族另當別論。平民當選議員或晉升到中佐，年薪才有可能達到中產階級的標準，也就是三千圓。

民間的薪資實況，詳細可參照第四章，不過昭和六年三井財團的團琢磨，光所得稅就繳交十二萬圓以上。同是三井的池田成彬，僅是銀行的薪資就有四十萬圓，財團企業的管理階層，年薪一萬圓以上並不是稀奇之事。歌舞伎的歌右衛門、梅幸、佐團次等紅牌演員，年薪也從八千圓到一萬圓不等。電影明星大河內傳次郎除了月薪八、九百圓之外，每部電影還可收到一千二、三百圓的酬勞（東京朝日新聞昭和六年五月二十五日）。

顯然當時在民間企業擔任要職，年收入較高，所以朝日新聞的標題寫著：「真是官吏等的悲哀！」然而戰前的政府高官，多有各種「不明」收入，嚴格說來根本無法比較。

然而，本書關心的畢竟不是有錢人，而是平凡的上班族。蒔岡姊妹可以接受的外商公司職員的收入，約相當於省廳局長或少將級軍人的年收入。對上班族來說，那簡直是人人稱羨的薪資水準。

▲▼ 昭和上班族，月薪一百円。（圖／麥田提供）

★本文經麥田授權，摘自《昭和上班族，月薪一百円：戰前日本社會、文化與生活
★ 比起愛國，他們更在乎月薪
★比起思想，他們更在乎就業
★從家庭收入看大正昭和年間食衣住行的和風樣貌

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關鍵字：岩瀨彰,麥田出版,昭和上班族，月薪一百円,昭和上班族

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