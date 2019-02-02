馬英九春聯人人搶！回顧猴、雞、狗年寫了什麼

▲馬英九雞年、狗年、豬年送春聯。（圖／翻攝馬英九臉書）

政治中心／綜合報導

前總統馬英九卸任後人氣居高不下，每逢過年都會親筆寫春聯吸引民眾瘋搶。《ETtoday新聞雲》整理馬英九過去三年所寫的春聯，一起來看看其中藏有什麼奧秘。

▲馬英九每年都會親自提筆送春聯。（圖／翻攝馬英九臉書，下同）

猴年「祥猴獻瑞，大地春回」

2016年為馬英九總統任期的最後一年，他題字「祥猴獻瑞 大地春回」賀詞，祝福所有國人新春迎瑞，猴年吉祥，上面的圖樣設計是以臺灣獼猴為發想的「猴捧仙桃」，象徵經濟繁榮、大地迎春，大猴帶著小猴，傳達生生不息的新年氣象。

雞年「金雞獻瑞除舊歲，吉祥如意迎春暉」

2017年馬英九以「金雞獻瑞除舊歲，吉祥如意迎春暉」向大家拜個早年，祝大家雞年行大運，臺灣風調雨順，中華民國國運昌隆。

狗年「海宇熙春金雞去，乾坤生意駿犬來」

2018年馬英九以「海宇熙春金雞去，乾坤生意駿犬來」祝大家狗年旺旺，財源滾滾，臺灣風調雨順，中華民國國運昌隆！

豬年「四海承風送駿犬、八方輻輳迎天蓬」

2019年馬英九以「四海承風送駿犬、八方輻輳迎天蓬」祝福大家，開放10萬份提供民眾索取，沒想到一個下午就被搶光。

而這次的馬英九的春聯主題還讓國民黨中央委員連勝文辦公室發言人錢震宇聯想到「鍋貼」，不過仍讚字寫得不錯，由於春聯太夯，大陸淘寶網也有商家最高喊出1萬2299元人民幣（約新台幣5萬6680元）的天價，馬英九得知此事笑稱，「可是我都沒有分到一毛錢」、「早知道我就發財了」。