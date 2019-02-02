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空靈系高中妹！超治癒甜笑「清純到想保護」　亂髮素顏曝光...驚呆老司機

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▲空靈系正妹。（圖／翻攝自困困葵微博）

▲這個笑容......不是老司機也融化了。（圖／翻攝自困困葵微博）

網搜小組／綜合報導

看多了火辣養眼的妹子，有時空靈系的小清新，更讓老司機們凍未條阿！來自廣東汕尾，今年17歲的高中妹困困葵，上半年在微博竄紅，飄散仙氣的甜美笑容，令不少人有種遇見初戀的錯覺。

5月31日生的困困葵是個活潑的雙子座女孩，不僅皮膚白皙、五官精緻，那雙水靈大眼及微微一笑根本治癒人心；另外，她常在微博分享美照及日常，吸引超過21萬粉絲追蹤，其中下面一系列「學妹照」更掀起熱議，被大讚是國民初戀學妹阿！

▲空靈系正妹。（圖／翻攝自困困葵微博）

▲▼這種鄰家般的清純美超治癒rrrrr。（圖／翻攝自困困葵微博）

▲空靈系正妹。（圖／翻攝自困困葵微博）

▲空靈系正妹。（圖／翻攝自困困葵微博）

▲空靈系正妹。（圖／翻攝自困困葵微博）

▲空靈系正妹。（圖／翻攝自困困葵微博）

從困困葵的微博可見，在甜美外表之下，她個性逗趣、搞怪，除了濃妝淡妝都能hold住外，素顏一樣美的不要不要的，她也不吝po出許多真實照片，例如剛起床亂髮的素顏、或是睡前晚安照。

困困葵還經常在po圖文時自嘲，像是「有的人自拍的時候看起來人模人樣，其實下半身穿的是睡褲」、「我真的好羨慕不依賴美瞳的人阿......，我一摘掉美瞳就是下三白，謝謝發明美瞳的人」、「高產似母豬」等，惹得粉絲們哈哈大笑。

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▼果然是天生麗質。（圖／翻攝自困困葵微博）

▲空靈系正妹。（圖／翻攝自困困葵微博）

▲空靈系正妹。（圖／翻攝自困困葵微博）

▲空靈系正妹。（圖／翻攝自困困葵微博）

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