「妳有車關！」學長騙裸身畫符咒…要學妹脫光：幫弄出來化解

▲學妹以為自己有車關，便答應學長用特別的方法化解。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

社會中心／綜合報導

台南市一名林姓男大學生用通訊軟體LINE騙學妹說有「車關劫難」，必須以「偏門」化解，要求學妹上半身衣服和褲子，他在女體上寫符咒，接著再讓學妹把「體液」弄出來。學妹信以為真，就在學校內的儲藏室幫助林姓學長排解、性侵得逞。台南高等法院依性侵罪判林男3年6個月徒刑。

根據判決書，林男明知學妹沒有想要和他交往，也沒有想要發生性關係的意願，竟然利用她害怕鬼魂和深信厄運之事的畏懼心態，設局欺騙學妹近來會遭遇和車禍有關的劫難，必須要用特別的方式化解，方法就是脫掉衣褲，由他在其身上畫符咒，她再幫學長把「體液」弄出來。

林男在2016年10月2日以LINE明確告知學妹：「妳最近會遭遇不只1個『車關』劫難，須以偏門化解，方法是妳要把衣服脫掉，讓我在妳身上畫符，妳還要把我的精液弄出來。」學妹信以為真，為了避免厄運纏身，翌日就在學校行政大樓儲藏室與學長發生性關係，還要求學妹不得張揚。

事隔20多天，林男在學校大樓的男廁內要求學妹口交。林男在庭上辯稱，第一次確實用「化解車關」騙學妹同意和他發生性行為，第二次僅問對方：「可不可以再一次？」而學妹答應了：「你都敢約了，我為何不敢去！」應為雙方合意性交。

然而學妹表示，第一次為了化解車關才同意和學長發生性行為，第二次則是學長問何時有空，「要幫我解決第二次的車關。」她說，學長一樣叫她脫衣服幫畫符咒，接著要她幫忙打手槍，聽從指示跪在下體面前，時間約2至3分鐘後，學長就叫她嘴巴過去，然後就弄在她的嘴裡，「我在起身時，不小心吞下肚了，事後他就說，車關時間快到的時候他會再跟我說，叫我要小心那段時間。」

法官調查，第二次口交只能從學妹單方面敘述，卻沒有LINE等相關對話內容證明，因此舉證不足，只能認定林男在第一次性行為有罪，合議庭依林男犯強制性交罪，處有期徒刑3年6個月，另被訴第二次強制性交無罪，此案仍可上訴。