　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

大溪虐殺小狗左前肢齊平砍斷　民眾求助市議員

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園大溪區發生虐殺小狗事件。

▲桃園大溪區發生虐殺小狗事件。（圖／擷取自盧姓民眾臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大溪區發生虐殺小狗事件，民眾在臉書留言指罵虐狗人變態！一名盧姓民眾今天(1日)在上班的工廠內，發現飼養1個多月的小狗竟被人殘忍砍下前左肢慘死，令他相當憤怒！桃園市動保處、市議員詹江村分別前往關切，盧男表示，近月來，不斷有人在工廠附近置放毒餌，四天前他向動保處反映，迄今都沒回應。

發生虐殺狗事件的地點位在大溪區仁和路上，相當偏僻，週邊並沒有住家，盧男在臉書上發文說，平日會餵養附近的流浪狗，今天早在上班的工廠中，發現飼養1個多月的小狗，竟被人殘忍砍下前左肢慘死，令他相當憤怒！

▲桃園大溪區發生虐殺小狗事件。

▲發生虐殺小狗事件的地點，位於仁和路上，相當偏僻。

▼盧男指出，近月來，不時有人放毒餌要毒殺流浪狗。（圖／擷取自詹江村臉書）

▲桃園大溪區發生虐殺小狗事件。

盧男表示，被虐殺的小狗不像是被大狗咬的，因為由小狗被砍下的前左肢，傷口平整，且完全沒有血跡，研判虐殺後被丟棄的小狗應該是第二現場；而對於最近數月來，上班的工廠附近發現有人不斷放置藍色的毒餌要毒殺流浪狗，但毒餌散發惡臭，流浪狗根本不會去吃，他一直在調查誰放毒餌，沒想到還沒查個水落石出，自已養在上班工廠中的小狗，竟被人虐殺死亡。

盧男說，對於有人要毒狗情事，他曾打電話報案，警方說沒辦法處理，四天前也向動保處反映，迄今都沒回應？原本想要加裝監視器找兇手，但還沒有裝竟然就發生虐殺小狗事件？目睹小狗狗屍，盧男難過的哭泣，期市議員詹江村協助早日揪出兇手。

ET快訊
快訊／美國宣布退出「中程飛彈條約」　2日啟動退約程序
載4妹被超車超不爽　他拿球棒理論反被K到腦震盪
快訊／3億大樂透開獎！第一包「春節百萬大紅包」　中獎號碼通通

關鍵字：桃園大溪力虐殺小狗事件,求助市議員詹江村

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

她刻意坐很遠...鈕承澤逼近「扯掉暗扣」指侵！女助理下體撕裂傷

影／被害女嚇到縮在沙發上哭　檢怒批鈕承澤用「與有過失」企圖脫罪

影／趕不及的過年！北漂工作「隔天回家」團圓　2兒女與阿嬤卻遭惡火奪命

影／台南大火釀3死！勇嬤「肉身護2孫」緊抱在懷不鬆手　仍遭火舌無情吞噬

快訊／苗栗竹南驚見男女浮屍　「腰部纏繞紅線」疑當地情侶殉情

台南市民政局　力推南關線春節一日遊走春

大溪虐殺小狗左前肢齊平砍斷　民眾求助市議員

一銀新化分行配合警方阻詐　警長頒獎感謝

蘆洲警分局寒冬送暖　結合企業關懷弱勢送愛心

宜蘭國民運動中心　新春運動半價饗宴

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

Selina約會小11歲男星　心動告白：很喜歡那個男孩

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

《限時好友》工具人不想只做朋友！　橫跨那條線吧GOGOGO

大鵬灣新景點「海上教堂」 春節試營運海上見證愛情！

業務交新車秒悲劇！少女心碎　中途撞「粉色保時捷」要賠百萬

任容萱第一次約會超帥獸醫　超直接回答...對方尷尬了！

暖心孫女送奶奶泰迪熊藏驚喜！ 聽已逝老伴喚「我愛妳」秒飆淚

《延禧》「大嘴猴CP」再合體發糖　甜唱《帶你去旅行》都是粉紅泡泡～～

野生皮卡丘騎平衡車超穩逛大街　網笑：快丟寶貝球啊～要跑了

台南市民政局　力推南關線春節一日遊走春

大溪虐殺小狗左前肢齊平砍斷　民眾求助市議員

一銀新化分行配合警方阻詐　警長頒獎感謝

蘆洲警分局寒冬送暖　結合企業關懷弱勢送愛心

宜蘭國民運動中心　新春運動半價饗宴

羅東林管處護山友　完成步道通訊標示

好美！三星落羽松秘境穿新衣　越夜越美麗

文化特色加身　台東天后宮元宵遶境朝更優質規劃

蘭陽戲劇團「缺手缺腳」應重整　黃春明開砲：不然袜孝孤！

金崙大橋+多良火車站　南迴公路易塞路段疏導措施出爐

STAY關掉後首次　三星名廚雅尼克3月來台客座蘭餐廳　

放火真的剃光頭了！　小玉笑著操刀…他一看崩潰「躲牆角擦淚」

《玩命關頭：特別行動》首支預告！巨石強森、傑森史塔森合體帥炸

快訊／美國宣布退出「中程飛彈條約」　2日啟動退約程序

朴有天清晰中文唱「62億票房」夯曲　粉聽哭讚：超有SENSE！

台南市民政局　力推南關線春節一日遊走春

57家陸企　1月底披露預虧逾10億元人民幣

台灣代表受封「肌情小鮮肉」！2019國際先生選手超養眼

「阿嬤我想上學...」5歲綺綺日走10公里撿回收！大老闆贈紅包　學校找到了

專訪／林育羣掰了7年伊林！　「砸200萬」只想做自己

地方熱門新聞

AIPH沒收入取消花博資格？台..

李佳芬年前同歡院童　募到80萬..

花蓮壽豐溪床埋死豬　動防所明開..

最靈財神廟北港武德宮　助老闆賺..

美生菜外銷上海　魏應充功不可沒

陳筱諭向「扁媽」拜年　決心力抗..

異常流感疫苗　台南全數停用回收

型男賣拳頭大餛飩　一顆塞滿口超..

取締白牌車　台東監理站春節加強..

南鯤鯓代天府：看到台灣的變遷縮..

烏魚子佐餐比賽　翰品酒店獲金牌

三星落羽松秘境穿新衣　越夜越美..

學甲慈濟宮　保生紀念金幣啟運

決勝總動員　團結力量大

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

老公生日！妻2萬買PS4大全套

媽浙江帶豬肉回台　闖關成功！

理科太太「嚴格禁止」對兒子說這2字

亞洲首對成功分割連體嬰　忠仁驟逝享年42歲

高雄柴柴撞臉李榮浩　一句歌詞笑瘋萬人

婆婆疼爆！她征服夫家讓網想嫁了

阿兵哥車禍瀕死！孫見證阿嬤神蹟

28年沒見面戶所幫找生母　男當場淚崩

父母遺棄忠仁忠義　死了也無法回家

母女上吊雙亡　留遺書：財產全給妹

即／鈕承澤被起訴　確認女方胸部有DNA

嗆正妹百人斬　統神哥國動被起訴

高雄哥刮刮樂中5000　實領超悲劇

獨／夢到中獎號碼！新北6歲妹刮中300萬元

狄鶯終於露面！排隊等吃8千元台菜

更多

最夯影音

更多

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

Selina約會小11歲男星　心動告白：很喜歡那個男孩

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

《限時好友》工具人不想只做朋友！　橫跨那條線吧GOGOGO

大鵬灣新景點「海上教堂」 春節試營運海上見證愛情！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面