大溪虐殺小狗左前肢齊平砍斷　民眾求助市議員

▲桃園大溪區發生虐殺小狗事件。（圖／擷取自盧姓民眾臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大溪區發生虐殺小狗事件，民眾在臉書留言指罵虐狗人變態！一名盧姓民眾今天(1日)在上班的工廠內，發現飼養1個多月的小狗竟被人殘忍砍下前左肢慘死，令他相當憤怒！桃園市動保處、市議員詹江村分別前往關切，盧男表示，近月來，不斷有人在工廠附近置放毒餌，四天前他向動保處反映，迄今都沒回應。

發生虐殺狗事件的地點位在大溪區仁和路上，相當偏僻，週邊並沒有住家，盧男在臉書上發文說，平日會餵養附近的流浪狗，今天早在上班的工廠中，發現飼養1個多月的小狗，竟被人殘忍砍下前左肢慘死，令他相當憤怒！

▲發生虐殺小狗事件的地點，位於仁和路上，相當偏僻。

▼盧男指出，近月來，不時有人放毒餌要毒殺流浪狗。（圖／擷取自詹江村臉書）

盧男表示，被虐殺的小狗不像是被大狗咬的，因為由小狗被砍下的前左肢，傷口平整，且完全沒有血跡，研判虐殺後被丟棄的小狗應該是第二現場；而對於最近數月來，上班的工廠附近發現有人不斷放置藍色的毒餌要毒殺流浪狗，但毒餌散發惡臭，流浪狗根本不會去吃，他一直在調查誰放毒餌，沒想到還沒查個水落石出，自已養在上班工廠中的小狗，竟被人虐殺死亡。

盧男說，對於有人要毒狗情事，他曾打電話報案，警方說沒辦法處理，四天前也向動保處反映，迄今都沒回應？原本想要加裝監視器找兇手，但還沒有裝竟然就發生虐殺小狗事件？目睹小狗狗屍，盧男難過的哭泣，期市議員詹江村協助早日揪出兇手。