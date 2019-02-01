蘭陽戲劇團「缺手缺腳」應重整　黃春明開砲：不然袜孝孤！

▲蘭陽戲劇團前藝術總監的知名本土文學作家春明，1日針對劇團何去何從問題，他沈痛說，應重整，不然根本「袜孝孤（台語意指：搬不上檯面）！（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

成立26年的蘭陽戲劇團，是台灣第一且是唯一的公立歌仔戲團，劇團2019年1千180萬元預算，被宜蘭縣議會刪除，面臨斷炊命運，引起各界搶救。但1日，劇團前藝術總監的知名本土文學作家黃春明沈痛說，劇團問題多，缺手缺腳，要全部重新改，否則以目前這種情況，根本「袜孝孤（台意指搬不上檯面）！

有關蘭陽戲劇團錢的問題，宜蘭縣長林姿妙1月29日曾在縣務會議上坦言，把文化留住是縣府的責任，不過劇團也要為自己打拚，不能「為了喝牛奶而養一條牛」。因此裁示，縣府會極力幫助劇團運作，但他們也要「自助人助」，爭取更多演出機會及管道，另近日會邀集劇團成員討論理念、想法，讓歌仔戲文化能永續發展。

▲▼蘭陽戲劇團的2019年1千180萬元預算，被宜蘭縣議會刪除，面臨斷炊命運，引起各界搶救。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

劇團何去何從？1日受訪時，劇團前藝術總監的知名本土文學作家春明強調，不是說劇團沒有存在的必要，劇團當然要再延續下去，但前提是要先整頓好、條件準備好，否則經費即使解決，劇團「爬不起來還是爬不起來，連自己的劇本都沒有！」

黃春明也痛批，劇團「沒有創造力！」「（團員）動不動就向外借」、「經費的開銷大」，「沒有培養出自己人」，甚至對於近來蘭陽戲劇團對外的幾場演出他痛批，根本「袜孝孤（指搬不上檯面）！」

黃春明指出，劇團有存在需要，但都要重新改，人也重新選，規矩訂好，人員要自己訓練，不用演出時，還要向外借將，借來演員經費比較貴，演完就回去，劇團還是「缺手缺腳」。

黃春明認為，劇團不缺手缺腳，都是自己的，才能傳承下去，因此，劇團要有一段時間停下來思考，準備好再出發，劇本至少要準備3本至5本才能演出，不只在宜蘭演，還至各縣市演出。

黃春明說，雖然劇團自給自足比較難，但劇團在劇本上沒有創新改變，演出內容不夠好，要改革，徹底改組、才能有新生。