民主黨阻築牆…川普斥裴洛西「傷害美國」　揚言宣布全國緊急狀態

▲ 川普表示，她和裴洛西確實處得很好，「但我現在不再這樣覺得了」，她的作為對國家造成極大傷害。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）周四（31日）接受《紐約時報》專訪時表示，若民主黨不願意討論邊境牆預算，那跟國會磋商就是在浪費時間，並怒斥眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的所作所為對國家造成極大傷害，揚言發布緊急命令來築牆。

美國才剛剛結束史上最長、為期35天的聯邦政府部分單位關門，但讓政府重啟運作的暫時支出法案即將在2月15日到期，距今只剩大約2周。若屆時仍無法解決美墨邊境牆預算議題，政府將會再次停擺。

川普31日指出，無論國會是否批准57億美元築牆預算，他都會把這堵牆給蓋起來，且目前對待裴洛西的友善態度已宣告終結，「她若不同意蓋邊境牆，談判協商就是個浪費時間、金錢、精力的事情…我仍會繼續蓋邊境牆。至於我會不會發布全國緊急令，你之後就知道了。」

談及「當總統」這份工作，川普認為，從財務角度來審視，這是一份「魯蛇」等級的工作，「做這份工作讓我損失很多錢…但你知道，幸運的是，我不需要錢。」

此外，川普也表示，他從來沒有和史東（Roger Stone）談論揭密網站維基解密（WikiLeaks），也沒提到2016年大選期間民主黨電郵遭駭的事情。