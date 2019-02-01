2個太陽外加半夜巨響！北美酷寒出現罕見自然奇景　網：還以為世界末日

▲自然奇景「幻日」（Sun dogs）。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

極地渦旋（polar vortex）讓北美陷入酷寒，除了路面積雪、湖水結凍以外，天空也出現罕見的幻日（Sun dogs）現象，甚至還有霜震（Frost Quakes）引發的爆裂巨響，讓第一次聽到的民眾紛喊，「以為要世界末日了！」

Brenda Schutjer was up early today and took this picture of the sun dogs in the eastern sky over Titonka. @WHOWeather @WHOhd #iawx pic.twitter.com/zqiHXEvsYV — Ed Wilson (@EdWilsonWX13HD) 2019年1月30日

許多位在加拿大的民眾，抬頭看見天空出現2個或3個太陽，美國國家氣象局（US National Weather Service）解釋，幻日（Sun dogs）是由太陽光線經六角形柱狀冰晶折射，依據冰晶所在位置，在太陽實體的左側或右側，或是左右兩側出現太陽幻影，「大部分離太陽近的顏色偏紅，較遠的偏藍。」

▼自然奇景「幻日」（Sun dogs）。（圖／達志影像／美聯社）



位在美國中西部芝加哥、俄亥俄州和賓州的部分居民，則在半夜聽到陣陣巨響。這是因為地下水或滲入土中的雪水因急凍而膨脹，讓泥土、岩石凍結破裂而出現的爆裂聲，被稱為霜震（Frost Quakes，學名cryoseism）。由於爆裂聲太大，又出現在半夜，許多第1次聽見的網友紛紛表示，「以為有炸彈！」、「聽到兩聲巨響，覺得房子要垮了！」、「已經準備好外套，預備隨時逃命！」