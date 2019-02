2個太陽外加半夜巨響！北美酷寒出現罕見自然奇景　網：還以為世界末日

▲自然奇景「幻日」(Sun dogs)。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

極地渦旋(polar vortex)讓北美陷入酷寒,除了路面積雪、湖水結凍以外,天空也出現罕見的幻日(Sun dogs)現象,甚至還有霜震(Frost Quakes)引發的爆裂巨響,讓第一次聽到的民眾紛喊,「以為要世界末日了!」

Brenda Schutjer was up early today and took this picture of the sun dogs in the eastern sky over Titonka. @WHOWeather @WHOhd #iawx pic.twitter.com/zqiHXEvsYV