爛醉爺奶把11個月大孫丟火爐活活燒死　20歲媽回家只剩焦屍

▲爺爺喝醉後竟然把孫子丟在烤爐裡,釀成慘案。(圖/示意圖/達志影像)

國際中心/綜合報導

俄羅斯日前發生一名11個月大男嬰慘被塞進烤爐活活燒死的悲劇,而殺害他的人竟然是自己的祖父母。47歲爺爺外出喝伏特加導致酒醉,返回家後竟然將孫子丟進烤爐,在旁的42歲奶奶也因為酒醉也沒有阻止。

這起事件上月29日發生在西伯利亞中南部的哈卡斯地區(Khakassia),20歲女子維多利亞(Viktoria Sagalakov)帶著未滿1歲的兒子薩加拉科夫(Maxim Sagalakov)與父母一起居住,當天她因為工作外出,回家時竟然看到兒子的遺體已被燒得焦黑,無法再辨識其人形。

法醫調查結果顯示,男嬰的死因為遭到焚燒而身亡,目前祖父母因涉嫌「蓄意謀殺無助未成年兒童」而被捕。鄰居葉夫根尼(Evgeniy Borgoyakov)透露,祖父喝了酒後變得十分瘋狂,「他回到家後,我們聽到他把嬰兒丟進已點燃的壁爐裡。」

另一名鄰居薩加塔耶娃(Natalia Sagatayeva)聽聞消息則十分震驚,維多利亞不在家時常將孩子託給祖父母照顧,而且非常慈愛又照顧有加,「我不敢相信,到現在還是覺得很震驚,他們平時明明就把孩子照顧得很好,我的孩子也常和他一起玩,怎麼會發生這樣的事?」

維多利亞則在臉書上表達喪子之痛,「安息吧,我親愛的兒子,我的痛苦,即使1分鐘也沒有消失過,我不知道該怎麼面對你不在身邊,無法再擁抱你,只剩下照片,我看著照片中對我微笑的你,非常想念你。」有官員透漏,這對祖父母如果被定罪,將有可能面臨無期徒刑,本案仍在調查中。

Baby boy 'thrown into stove and burned alive by drunk grandparents'https://t.co/YbK3P5iEVa pic.twitter.com/oFlqDwDxnJ