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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

爛醉爺奶把11個月大孫丟火爐活活燒死　20歲媽回家只剩焦屍

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火，燒死。（圖／達志／示意圖）

▲爺爺喝醉後竟然把孫子丟在烤爐裡，釀成慘案。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

俄羅斯日前發生一名11個月大男嬰慘被塞進烤爐活活燒死的悲劇，而殺害他的人竟然是自己的祖父母。47歲爺爺外出喝伏特加導致酒醉，返回家後竟然將孫子丟進烤爐，在旁的42歲奶奶也因為酒醉也沒有阻止。

這起事件上月29日發生在西伯利亞中南部的哈卡斯地區(Khakassia)，20歲女子維多利亞(Viktoria Sagalakov)帶著未滿1歲的兒子薩加拉科夫(Maxim Sagalakov)與父母一起居住，當天她因為工作外出，回家時竟然看到兒子的遺體已被燒得焦黑，無法再辨識其人形。

法醫調查結果顯示，男嬰的死因為遭到焚燒而身亡，目前祖父母因涉嫌「蓄意謀殺無助未成年兒童」而被捕。鄰居葉夫根尼(Evgeniy Borgoyakov)透露，祖父喝了酒後變得十分瘋狂，「他回到家後，我們聽到他把嬰兒丟進已點燃的壁爐裡。」

另一名鄰居薩加塔耶娃(Natalia Sagatayeva)聽聞消息則十分震驚，維多利亞不在家時常將孩子託給祖父母照顧，而且非常慈愛又照顧有加，「我不敢相信，到現在還是覺得很震驚，他們平時明明就把孩子照顧得很好，我的孩子也常和他一起玩，怎麼會發生這樣的事？」

維多利亞則在臉書上表達喪子之痛，「安息吧，我親愛的兒子，我的痛苦，即使1分鐘也沒有消失過，我不知道該怎麼面對你不在身邊，無法再擁抱你，只剩下照片，我看著照片中對我微笑的你，非常想念你。」有官員透漏，這對祖父母如果被定罪，將有可能面臨無期徒刑，本案仍在調查中。

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關鍵字：喝醉,爺奶,孫子,男嬰,俄羅斯,Khakassia,Maxim Sagalakov

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