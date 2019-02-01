女助理控豆導性侵關鍵曝光！不為錢但「沒有你，對我很重要」

▲檢察官認為，被害人勇敢控告鈕承澤性侵，是因為「沒有你，對我很重要。」（圖為資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

檢警偵辦名導鈕承澤性侵案，面對網路不斷出現質疑被害人的動機，也花了不少功夫查證，最後因為有劇組人員透露，經過力勸「以後如果再有人遇到，妳不要後悔」，被害人才願意提告，讓檢察官想起大陸電影《讓子彈飛》中，男主角對荼毒百姓的貪官說：「沒有你，對我很重要」，相信被害人是不希望有其他人遭毒手，才挺身提告。

鈕承澤在性侵案爆發後，多次表示，和被害人互有好感，甚至認為被害人願意獨自留下，也是有意思，只是自己誤會了。但據了解，被害人的工作是靠人介紹接案，人脈關係很重要，所以一直不敢得罪導演，事發後，內心也不斷掙扎。

甚至在遭性侵當天凌晨，被害人在室友陪同下第一次到醫院驗傷時，就因不願意說出加害人姓名而遭拒絕，經友人不斷折衝，婦幼隊也同意暫時不用說出加害人，被害人才在幾個小時後完成驗傷，但此時被害人仍礙於職場關係，不願提告。

到後來，周遭友人逐漸得知此事後，想起過去就曾傳過鈕承澤對女性有不好行為，紛紛勸被害人「妳現在摸摸鼻子算了，以後要是再聽到有別人受害，妳就不要後悔」，被害人才在「到我為止」的心態下，決定到警局報案。

檢警調查，性侵事發後，被害人連絡劇組主管，表明身心狀況不適合繼續工作，主管勸被害人休個長假，並稱會幫忙跟鈕承澤要60萬元補償，可用來看心理醫師，修復心情，而鈕也開好支票，但被害人堅決不收錢，認為這會被認為是代表原諒。

此外，其他劇組人員出庭作證時，還痛哭表示，早知道會生這種事，當初看到鈕承澤親近被害人的時候，就應該去幫忙擋一下的。承辦檢察官因此想起電影《讓子彈飛》的情節，男主角問認輸的貪官「錢跟你，哪個對我重要？」貪官怎麼回達都不對，男主角說「都不重要，沒有你，對我很重要。」檢察官認為，被害人提告的心情，應該就像電影主角一樣，要的不是錢或其他代價，是真的不希望再有人受害，因此採信被害人的指控。