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快訊／鈕承澤強制性交罪起訴！　確認女方下體真有DNA

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▲▼鈕承澤交保後離開北檢。（圖／記者李毓康攝）

▲鈕承澤涉性侵被起訴。（圖／記者李毓康攝）

突發中心／台北報導

知名導演鈕承澤日前遭一名從事電影工作的女子指控在住處性侵，但鈕承澤應訊時不斷辯稱「我當晚喝太醉了，不記得發生什麼事」，甚至還在受訪時喊話稱「很喜歡她」，被北檢諭令150萬元交保，震驚社會。台北地檢署偵查終結，今依強制性交罪起訴鈕承澤。

檢方調查，採集鈕承澤的DNA跟被害女子身上的DNA做比對，確認女方下體有鈕承澤的DNA；由於鈕承澤一直以喝醉當作理由不認罪，但事後檢視簡訊，發現他居然可以傳訊給受害女子，因此認定他根本沒有「意識不清」，依強制性交罪起訴。

回顧案情，女電影工作人員控訴，與女長官在23日傍晚5點才到鈕承澤位在忠孝東路巷弄內的工作室，在抵達前已經有一對夫妻與豆導從中午開始小酌、吃飯，一直待到晚上9點才離開，沒想到之後就遭鈕承澤上下其手。

不過鈕承澤卻在應訊時指出，如果女長官與女工作人員是來工作室談公事，那女方可以與女長官先離開，但是女方卻繼續留下，因此讓他覺得這是「有好感、互相欣賞」的表現；但或許與女方的認知有落差，在事發後他也不斷地向女方表達歉意。

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