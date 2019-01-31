親生兒僅值56萬！夫妻離婚把人帶走　祖父苦尋一年才知「孫已被賣掉」

▲馮老先生找了一年才找到孫子。（圖／翻攝自泉州晚報）

國際中心／綜合報導

大陸福建晉江一對夫妻先前因為鬧分手，竟將親生的3歲兒子浩浩（化名），以12萬人民幣的價格（約56萬台幣）的價格，賣給一對沒有生育的夫婦。事後，浩浩的祖父母感到奇怪，原本跟他們住一起的孫子被帶走後，就再也沒有回來過，追問之下才得知小孩已經被賣掉的消息，趕緊到警局報案，終於在尋人近一年後將浩浩找回。

根據陸媒報導，浩浩自從出生之後，一直以來都是由住在福建晉江的馮姓祖父母扶養，而他的親生父母則是偶而會來探望他。2018年1月，浩浩被父母接走後超過3天沒有回家，而他的祖父母卻再也連絡不上這對夫妻，只能到處打聽消息，想找回孫子。

過沒多久，馮老先生得知兒子因為販毒坐牢，申請探監之後才得知，孫子浩浩早就被賣掉，於是趕緊到警局報案。據悉，浩浩的父母因為要分手，於是協議將親生小孩賣給一對住在安海、多年未生育的蘇氏夫婦，得手的56萬台幣則由兩人平花用。

大陸警方在本月16日晚間，到蘇氏夫婦家中將人拘捕，並成功地將浩浩帶出。報導中指出，馮老先生的兒子因涉嫌犯下拐賣婦女兒童罪嫌，將被追究刑事責任，而購買小孩的蘇氏夫婦也犯有同樣的罪嫌，必須接受法律制裁，目前整起事件也還在調查當中。