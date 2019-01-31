韓國瑜為選總統訪美？他揭真正3原因：2018大選跌破美方眼鏡

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者周書羽攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜將赴美國哈佛大學演講，引來各界猜測是為2020總統大選舖路。對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓分析，在AIT與美方的認知中，中華民國與九二共識等價值在台灣已沒有任何市場，但最後2018選戰結果卻跌破他們眼鏡，而其中3大問題的答案都在韓國瑜身上，這才是美方邀請韓國瑜的原因。

韓國瑜日前表示，他上任高雄市長後，就有來自哈佛大學的5位大學教授前來拜訪，希望他能在4、5月間訪美，就九合一選舉後政治現象以及政局結構的改變等議題進行演說，地點在費正清中國研究中心。高雄市府指出，確切行程年後將有定案。

韓國瑜赴美是否為「面試」總統大位備受關注。不過，李正皓指出，韓國瑜在高雄的施政成績逐漸展露、人氣漸旺，未來也將如同過去的馬英九、蔡英文，牽動兩岸區域和平，但他到美國並不是為了選總統，目前首要目標仍是治理好高雄。

李正皓認為，美方並不是對韓流興起的選舉過程感興趣，因為要比奇蹟崛起，沒有人比台北市長柯文哲更奇蹟，且像美國這樣超級大國的，台灣一個直轄市長的選舉根本是芝麻小事中的芝麻小事，如果美方真的對韓國瑜的崛起有興趣，2014年時就會邀柯文。所以，韓國瑜此次赴哈佛演講雖然題目設定為「2018地方選舉對民主政治的影響」，但這絕對是幌子，重頭戲是韓國瑜演講之外與美方智庫、國會，甚至是白宮官員的會面。

李正皓說，唯一會影響美國利益的因素只有亞太區域的不穩定，這是美方唯一在乎的議題。雖然韓國瑜與柯文哲雖然都代表某種類型的政治奇蹟，但韓國瑜是扛著中華民國、九二共識等美方認為早在台灣被淘汰的價值，逆勢在深綠選區獲得勝利，「為什麼扛著中華民國、九二共識大旗的韓國瑜會在台獨意識的最強烈的高雄獲勝？中華民國與九二共識又重新被台灣多數人接受？面對中國大陸與美方，韓國瑜未來會向何者靠攏？」，所有問題的答案都在於韓國瑜身上。而這才是美方邀請韓國瑜赴哈佛演講的真正原因。