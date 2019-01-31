　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜為選總統訪美？他揭真正3原因：2018大選跌破美方眼鏡

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 韓國瑜北上拜訪瓊瑤 。（圖／記者周書羽攝）

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者周書羽攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜將赴美國哈佛大學演講，引來各界猜測是為2020總統大選舖路。對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓分析，在AIT與美方的認知中，中華民國與九二共識等價值在台灣已沒有任何市場，但最後2018選戰結果卻跌破他們眼鏡，而其中3大問題的答案都在韓國瑜身上，這才是美方邀請韓國瑜的原因。

韓國瑜日前表示，他上任高雄市長後，就有來自哈佛大學的5位大學教授前來拜訪，希望他能在4、5月間訪美，就九合一選舉後政治現象以及政局結構的改變等議題進行演說，地點在費正清中國研究中心。高雄市府指出，確切行程年後將有定案。

韓國瑜赴美是否為「面試」總統大位備受關注。不過，李正皓指出，韓國瑜在高雄的施政成績逐漸展露、人氣漸旺，未來也將如同過去的馬英九、蔡英文，牽動兩岸區域和平，但他到美國並不是為了選總統，目前首要目標仍是治理好高雄。

李正皓認為，美方並不是對韓流興起的選舉過程感興趣，因為要比奇蹟崛起，沒有人比台北市長柯文哲更奇蹟，且像美國這樣超級大國的，台灣一個直轄市長的選舉根本是芝麻小事中的芝麻小事，如果美方真的對韓國瑜的崛起有興趣，2014年時就會邀柯文。所以，韓國瑜此次赴哈佛演講雖然題目設定為「2018地方選舉對民主政治的影響」，但這絕對是幌子，重頭戲是韓國瑜演講之外與美方智庫、國會，甚至是白宮官員的會面。

李正皓說，唯一會影響美國利益的因素只有亞太區域的不穩定，這是美方唯一在乎的議題。雖然韓國瑜與柯文哲雖然都代表某種類型的政治奇蹟，但韓國瑜是扛著中華民國、九二共識等美方認為早在台灣被淘汰的價值，逆勢在深綠選區獲得勝利，「為什麼扛著中華民國、九二共識大旗的韓國瑜會在台獨意識的最強烈的高雄獲勝？中華民國與九二共識又重新被台灣多數人接受？面對中國大陸與美方，韓國瑜未來會向何者靠攏？」，所有問題的答案都在於韓國瑜身上。而這才是美方邀請韓國瑜赴哈佛演講的真正原因。

ET快訊
嗆正妹直播主「百人斬、臭X魚」　統神哥「國動」被起訴了
快訊／花蓮壽豐溪床「埋死豬」！動防所憂豬瘟　明將開挖驗屍
獨／夢到中獎號碼！新北6歲妹「刮中300萬」　頭獎尾號曝光

關鍵字：韓國瑜,陳其邁,國民黨,民進黨

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜為選總統訪美？他揭真正3原因：2018大選跌破美方眼鏡

外商拜會台北市柯文哲「會診式開會」：外科醫師最重視效率

卓榮泰、羅文嘉整軍完成　一張圖看民進黨2020戰鬥架構

愛情產業鏈出招！高雄觀光局長潘恆旭宣布試跳愛河　到場試水溫保證

新台幣去蔣化有譜？　葉毓蘭痛批促轉會：去你的

「蔣中正對台功勞不容抹滅」　郝龍斌勸民進黨：多經濟少政治

錢幣去蔣化有譜？　楊翠：央行每年都編列預算汰舊

韓國瑜為了2020赴美？　蔡英文、吳敦義、朱立倫、柯文哲也要去

王世堅揭11年前背後心酸　跳海時父親已「彌留」…3天後離世

二戰遺址200處在高雄　潘恆旭： 設立「軍事觀光小組」推觀光

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面

狗媽媽「肉身擋車」對人吠叫求援　幼犬遭輾倒臥路邊奄奄一息...

清醒夢=有意識還能控制「劇情」　記錄夢境、誘導現實記憶能練成

2女孩偽裝「牆上衣架」躲貓貓 面壁忍力超強...卻被長腿出賣！

王大陸、林允對嘴還能車禍現場　挨轟「侮辱直樹湘琴」登熱搜

年節到！經典年菜輕鬆學　拌炒+蒸煮自製港式蘿蔔糕

韓國瑜為選總統訪美？他揭真正3原因：2018大選跌破美方眼鏡

外商拜會台北市柯文哲「會診式開會」：外科醫師最重視效率

卓榮泰、羅文嘉整軍完成　一張圖看民進黨2020戰鬥架構

愛情產業鏈出招！高雄觀光局長潘恆旭宣布試跳愛河　到場試水溫保證

新台幣去蔣化有譜？　葉毓蘭痛批促轉會：去你的

「蔣中正對台功勞不容抹滅」　郝龍斌勸民進黨：多經濟少政治

錢幣去蔣化有譜？　楊翠：央行每年都編列預算汰舊

韓國瑜為了2020赴美？　蔡英文、吳敦義、朱立倫、柯文哲也要去

王世堅揭11年前背後心酸　跳海時父親已「彌留」…3天後離世

二戰遺址200處在高雄　潘恆旭： 設立「軍事觀光小組」推觀光

超級盃／跨越性別刻板印象　男啦啦隊隊員首次登場

「潛艦國造」第一階段潛艦設計圖完成　海軍提前印在馬克杯

女主播素顏拜年　穿粉色小可愛大露蠻腰超性感

把握U23國內集訓適應戰術　秦文彥磨練視野：正選競爭激烈

日本熱銷300萬冊國民讀物《溫泉屋小女將》　劇場版感動新海誠

雙龍Rexton休旅車＆皮卡4月登台上市！韓系柴油壯漢更氣派

13秒影片秒懂極地渦旋！女子秀髮「瞬間結冰」　冷到直接站起來

府城毛小孩過年　動保處教您豬事順利的秘訣！

韓國瑜為選總統訪美？他揭真正3原因：2018大選跌破美方眼鏡

普男不懂啦！高顏值帥哥「才有煩惱Top10」...專情卻一臉愛玩？

小三被爆打撕衣「上身全裸」狂護胸　正宮呼巴掌：妳可認識我？

政治熱門新聞

王世堅太太年輕照曝光　網驚：人..

王世堅遇謝龍介：我有扶龍命格，..

香港馬會未派員訪高雄？　韓回應

驚！勞動基金單月虧損1200億

陳菊、蘇嘉全在宜蘭屏東擁農地

員警付出貢獻　韓國瑜慰問

劉世芳坦承檔嗆聲公車　羅智強：..

貨又賣出去了！高雄水果再出口大..

快訊／總統、立委選舉合併舉行

2陸男滯留桃機求政治庇護　已成..

柯P找韓國瑜！228衝「一日雙..

失言爭議「六都好感墊底」　柯文..

葉元之：侯友宜網評第一　「新任..

4分鐘看8國挺台返WHO　蔡英..

更多熱門

相關新聞

卓榮泰整軍完成　一張圖看民進黨2020戰鬥架構

民進黨在確定主席卓榮泰、黨秘書長羅文嘉之後，在黨務組織方面，也在農曆年前進行組織變陣，把陣型調整的更扁平化，過去從專員、主任到秘書長共5個層級，簡化到3層，組織功能也拆解，目的在展現高效率，而新的佈局也將會在農曆年後、2月11日陸續到位。

烏魚子佐餐比賽　翰品酒店獲金牌

推愛情產業鏈再出招！高雄觀光局長將試跳愛河

二戰遺址　軍事觀光小組推觀光

日本台灣交流協會　拜會韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

《甘味》吳鈴山時速110國道追撞

刮刮樂3挑選方式實測！　網紅嚇傻

阿兵哥車禍瀕死！孫見證阿嬤神蹟

Selina約會「林明禎前男友」：很喜歡他

養1家9口當AV女優　三田杏宣布引退

老公生日！妻2萬買PS4大全套

張語昕「交往3個月」閃電結婚！

隔壁16號！心機嬤拿票換竟是大陷阱

林志玲驚爆「復合言承旭」回應了

看到女兒上吊　傷心婦也上吊釀2死

王世堅太太年輕照曝光　網驚：人生勝利組

出國打卡機窗照竟是世紀大騙局！

臥底警與陪酒妹玩「揉奶遊戲」

屏東沒人去！前輩開價月薪+5萬：願意來嗎

不想生一次來兩個！一個決定萬人讚翻

更多

最夯影音

更多

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面