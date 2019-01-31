　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

影／屁孩揮舞步槍影片曝光！誤扣「已上膛」板機擊斃15歲小女友

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼拿槍嬉鬧擊斃15歲小女友。（圖／翻攝自臉書）

▲馬汀揮舞步槍的影片曝光，西蒙還不停的說道，「不要拿槍指著我」（圖／翻攝自影片）

國際中心／綜合報導

美國德州一名17歲少年傑文．馬汀（Javon Martin）日前在家中與女友馬凱拉．西蒙（Makaila Simon）把玩步槍，並被西蒙用手機錄下整個過程，沒想到等到西蒙放下手機後，馬汀卻一個不小心扣下板機，當場將15歲的西蒙擊斃。馬汀隨後被警方逮捕，他聲稱，按下板機時，以為手中的步槍並沒有上膛，絕非故意的。據了解，西蒙日前才剛歡度15歲生日。

根據《每日郵報》報導，馬汀與西蒙27日凌晨1時30分左右在家中玩鬧，只見影片中，馬汀先是拿著步槍指著西蒙揮舞，甚至不停發出笑聲，而西蒙還告訴他，「不要拿槍指著我。」怎知過沒幾分鐘，馬汀突然扣下步槍板機，子彈當場射穿西蒙的胸口。

▲▼拿槍嬉鬧擊斃15歲小女友。（圖／翻攝自臉書）

▲西蒙才剛滿15歲，沒想到卻意外死在男友槍下。（圖／翻攝自受害人臉書）

西蒙送醫搶救後仍不治身亡，而馬汀則於當天上午遭警方逮捕。據了解，兩人交往一年，事發前一天，馬汀才替她慶祝了15歲生日。此外，馬汀2018年7月才未經許可擅自駕駛他人車輛，沒想到案情仍在審理中又發生失手擊斃女友的意外。

西蒙的母親認為，美國對於槍枝暴力應該做出更多努力，對於一個青少年而言，沒有理由能夠擁有槍枝。父母不應該也不可以讓槍枝出現在家裡。休士頓獨立學區發表聲明，將在校內設立輔導員，協助學生與學校職員走出悲傷，並向西蒙家屬致哀。

ET快訊
渣男「為1支鑰匙」鐵鎚砸斷女友手　拖隔天送醫竟瞎掰車禍
司機顧玩手機沒剎車！2台男澳洲送Uber Eats遭公車追撞
母女劫財囚禁8小時強拍裸照！狼老闆、移工雙雙被起訴
屏東沒人要去！前輩開價「月薪+5萬」他1個問題引暴動

關鍵字：槍枝管制,擊斃,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「我老婆昏倒了」求她幫忙　21歲女好心上樓卻被性侵！

科西嘉阿伯街上亂槍掃射1死6傷 挾人質對峙後飲彈自盡

被命令洗碗又不能慶生　13歲少女「害怕繼父」逃家後輕生

政府砸2億買40輛瑪莎拉蒂被偷光？　爆被欠薪軍警變賣抵債

司機顧玩手機沒剎車！2台籍男澳洲送Uber Eats　公車從後追撞…慘被輾死

影／屁孩揮舞步槍影片曝光！誤扣「已上膛」板機擊斃15歲小女友

2笨賊偷超大電視！　喬40秒塞不進休旅車...無奈「好心」還回

9歲病女童插鼻胃管PO照　臉書竟以照片「嚇人」封鎖...

中國籍蘋果工程師竊自駕車機密　2000多份檔案打包回家

大壩潰堤「徒手挖掘家人遺體」　巴西女：只想辦場有尊嚴的喪禮

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面

狗媽媽「肉身擋車」對人吠叫求援　幼犬遭輾倒臥路邊奄奄一息...

清醒夢=有意識還能控制「劇情」　記錄夢境、誘導現實記憶能練成

2女孩偽裝「牆上衣架」躲貓貓 面壁忍力超強...卻被長腿出賣！

王大陸、林允對嘴還能車禍現場　挨轟「侮辱直樹湘琴」登熱搜

林依晨神還原「陳公子不要啊」台詞　燦笑：我就是要整張彬彬！

「我老婆昏倒了」求她幫忙　21歲女好心上樓卻被性侵！

科西嘉阿伯街上亂槍掃射1死6傷 挾人質對峙後飲彈自盡

被命令洗碗又不能慶生　13歲少女「害怕繼父」逃家後輕生

政府砸2億買40輛瑪莎拉蒂被偷光？　爆被欠薪軍警變賣抵債

司機顧玩手機沒剎車！2台籍男澳洲送Uber Eats　公車從後追撞…慘被輾死

影／屁孩揮舞步槍影片曝光！誤扣「已上膛」板機擊斃15歲小女友

2笨賊偷超大電視！　喬40秒塞不進休旅車...無奈「好心」還回

9歲病女童插鼻胃管PO照　臉書竟以照片「嚇人」封鎖...

中國籍蘋果工程師竊自駕車機密　2000多份檔案打包回家

大壩潰堤「徒手挖掘家人遺體」　巴西女：只想辦場有尊嚴的喪禮

36年光陰掰！最後1年在「南門市場」辦年貨　之後砍掉重練

旅客違規攜帶肉品數量大幅下降　農委會公布3大關鍵

等了一年半！NU’EST更新「旼炫自拍照」　粉淚崩：歡迎回家

豬年營建署重大政策　吳欣修：擴大政府主導都更量能！

《Signal信號》編劇家預告第二季：希望今年內就能播

胖了也沒人發現！　MAMAMOO華莎一天吃5餐：吃到吐為止

葉元之轟：侯友宜好感度榜首　「新任局長」卻不接地氣沒企圖心

9秒落地隱藏「密道滑梯」免費參觀　春節台北雙層巴增圓山飯店站

我與球迷還想看你打球　安東尼一句話讓韋德再戰一季

韓系清秀女坐百貨頂樓矮牆　警及時拉住嚇到她「我沒有要跳了」

「北市第一凶宅」驚見百人神主牌 33年釀24死卻年有10餘人搶買！

國際熱門新聞

養1家9口當AV女優　三田杏宣..

石碟曝外星人曾在西藏建地下社會

極地渦旋急凍　川普：暖化快回來..

媽抱1歲娃扛推車地鐵　走下樓梯..

夫錯殺未婚妻　焚屍滅證反遭燻斃

辣媽改行當「馬陰莖清潔師」　一..

芝加哥急凍　鐵軌冷到縮起來要放..

公獅吵到母獅睡覺GG了...下..

賈伯斯預言小女兒伊娃將成接班人

這對夫妻破解彩券規則10年賺8..

嫩妻素顏　惡老公拿安全帽狂K臉

2台籍男澳洲送Uber Eat..

2月大兒餓死前　母只顧拍照PO..

他被女兒當流浪狗　丟分隔島10..

更多熱門

相關新聞

中國工程師竊蘋果機密　2000份自駕車檔案

美國又傳出一起中國工程師竊取商業機密的案件，聯邦調查局局長瑞伊（Christopher Wray）指出，至今國內已知的商業間諜案，都和中國有關。蘋果硬體工程師陳繼中日前遭到逮捕，據調查，他為中國公司竊取自駕車相關的商業機密，所竊機密內容對蘋果具有極大的破壞性。

籌備川金二會　美團隊赴亞洲

白宮發言人：上帝希望川普當總統

臉書用戶還在增加！挺過醜聞事業更旺

中美經貿磋商　傳美方高度重視此會談

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 王令麟 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

《甘味》吳鈴山時速110國道追撞

養1家9口當AV女優　三田杏宣布引退

林志玲驚爆「復合言承旭」回應了

王世堅太太年輕照曝光　網驚：人生勝利組

張語昕「交往3個月」閃電結婚！

22K男想吃春水堂　看菜單要花500元沉默

過年前陪母燙髮　上公車找不到了

臥底警與陪酒妹玩「揉奶遊戲」

要剪10年信用卡！客服祭出大禮「感動我」

出國打卡機窗照竟是世紀大騙局！

即／23：14高雄4.9地震　南台大晃

科學證實有氧運動對減肥根本沒用

必知五月天10件事　第1點超多人錯

網問「28歲男人」該有什麼成就？

更多

最夯影音

更多

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面