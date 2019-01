美籌備二次川金會！　蓬佩奧：我已派團隊前往「亞洲某處」

▲ 美國國務卿蓬佩奧。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)與北韓領導人金正恩的「二次川金會」將於2月底舉行,國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)30日接受福斯新聞台採訪時表示,目前已派出團隊成員前往「亞洲某處」進行籌備事宜。

美聯社、路透社援引蓬佩奧的說法指出,北韓已同意在2月底舉行二次川金會,「我已派出團隊前往該地,為我所希望的實質性進展奠定基礎,要朝著半島無核化、為北韓人民創造光明未來的道路前進。」

...Time will tell what will happen with North Korea, but at the end of the previous administration, relationship was horrendous and very bad things were about to happen. Now a whole different story. I look forward to seeing Kim Jong Un shortly. Progress being made-big difference!