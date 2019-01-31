宋餘俠出任政院資安長　中國3C產品禁用名單延到年後發布

▲宋餘俠。（圖／翻攝自研考會網站）

政治中心／綜合報導

中國大陸科技大廠華為引起國際資安疑慮，對此，行政院原預計在1月底前公布「中國3C產品處理原則」，不過行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）31日受訪時表示，此原則涉及多項問題，將延後至年後公布，同時宣布行政院資安長由行政院常務副秘書長宋餘俠兼任，負責推動及監督政院的資通安全相關事務。

行政院今（2019）年元旦起實施「資通安全管理法」，規定各政府機關應設置資通安全長，針對行政院資安長一職，Kolas表示，由宋餘俠兼任行政院資安長，並已於前行政院長賴清德任內核定，主要工作內容為督導機關落實推動資安業務、機關資安事件管理及處置、遵循行政院資安政策推動年度工作等。

而中國大陸科技大廠華為引起國際資安疑慮，行政院原擬在1月底公布公務機關採購及使用「中國品牌3C產品的處理原則」，將可能延後到3月才發布。Kolas表示，因這項處理原則涉及「適用範圍」、「對國安影響」及「對產業發展影響」等三大問題，還需要更多討論，將延至農曆年後公布。

針對「適用範圍」一題，Kolas說，如依照行政程序法規定，國營事業不納入行政規則的適用範圍；但若依資安法規定，八大關鍵基礎設施的水、通信等相關單位，就可能在適用範圍。待相關問題確認後，會上報行政院長蘇貞昌，再對外公布。