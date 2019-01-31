「台扣蠻揪」是什麼？你我一定都吃過　鄉民激推「正宗美味」

▲夜市常見的小吃「台扣蠻揪」引起鄉民討論。（圖／記者季相儒攝）

記者葉國吏／綜合報導

批踢踢鄉民最近在討論一款台灣街頭常見的小吃「台扣蠻揪」，兩派網友對於「台扣蠻揪」到底哪個味道才是正宗引起一番論戰，也有人透露其他比較獵奇的口味，引起討論。

▲鄉民討論紅豆餅的正確名稱。（圖／翻攝批踢踢）

一位鄉民在批踢踢WomenTalk板發問「為捨摸奶油餅要叫做紅豆餅?」原PO認為紅豆餅明明就是奶油口味比較受歡迎，所以應該要稱為奶油餅，但大家還是都叫紅豆餅居多。另外，原PO也透露「我阿爸阿母他悶都說車輪餅」。

這篇到底該叫「紅豆餅」、「奶油餅」還是車輪餅的文章引起討論，有一派鄉民推文說「紅豆口味才是無敵」、「以前只有紅豆餡，所以叫紅豆餅」、「奶油比紅豆受歡迎？？？？」、「奶油三小邪教......紅豆才是正宗」。

另一派鄉民才歪樓說「太陽餅也沒包太陽」、「吃過三色豆餅 吐了三天三夜」、「威猛先生喝了也沒變威猛啊」、「內行的都知道，紅豆餅攤位都要點奶油吃」。

▲紅豆餅。（圖／記者華少甫攝）

不過也有網友透露另一個名稱「台扣蠻揪」，表示從小聽阿公、阿嬤都這樣說，長大才聽到車輪餅或紅豆餅。根據維基百科指出，「台扣蠻揪」就是日文的たいこまんじゅう，中文翻譯為今川燒、又稱車輪餅，是江戶時期流行的和菓子。傳至台灣後則被稱為紅豆餅，在大台北、花蓮部分地區則稱作車輪餅。