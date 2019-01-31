　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「台扣蠻揪」是什麼？你我一定都吃過　鄉民激推「正宗美味」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼六合夜市,六合國際觀光夜市,高雄市,觀光夜市,遊客,陸客,人潮,錢潮,經濟,攤販,攤商。（圖／記者季相儒攝）

▲夜市常見的小吃「台扣蠻揪」引起鄉民討論。（圖／記者季相儒攝）

記者葉國吏／綜合報導

批踢踢鄉民最近在討論一款台灣街頭常見的小吃「台扣蠻揪」，兩派網友對於「台扣蠻揪」到底哪個味道才是正宗引起一番論戰，也有人透露其他比較獵奇的口味，引起討論。

▲▼鄉民討論紅豆餅的正確名稱。（圖／翻攝批踢踢）

▲鄉民討論紅豆餅的正確名稱。（圖／翻攝批踢踢）

一位鄉民在批踢踢WomenTalk板發問「為捨摸奶油餅要叫做紅豆餅?」原PO認為紅豆餅明明就是奶油口味比較受歡迎，所以應該要稱為奶油餅，但大家還是都叫紅豆餅居多。另外，原PO也透露「我阿爸阿母他悶都說車輪餅」。

這篇到底該叫「紅豆餅」、「奶油餅」還是車輪餅的文章引起討論，有一派鄉民推文說「紅豆口味才是無敵」、「以前只有紅豆餡，所以叫紅豆餅」、「奶油比紅豆受歡迎？？？？」、「奶油三小邪教......紅豆才是正宗」。

另一派鄉民才歪樓說「太陽餅也沒包太陽」、「吃過三色豆餅 吐了三天三夜」、「威猛先生喝了也沒變威猛啊」、「內行的都知道，紅豆餅攤位都要點奶油吃」。

▲不貳光餐點。（圖／記者華少甫攝）

▲紅豆餅。（圖／記者華少甫攝）

不過也有網友透露另一個名稱「台扣蠻揪」，表示從小聽阿公、阿嬤都這樣說，長大才聽到車輪餅或紅豆餅。根據維基百科指出，「台扣蠻揪」就是日文的たいこまんじゅう，中文翻譯為今川燒、又稱車輪餅，是江戶時期流行的和菓子。傳至台灣後則被稱為紅豆餅，在大台北、花蓮部分地區則稱作車輪餅。

ET快訊
驚悚畫面曝光！單車伯「鬼牽式」詭衝快車道遭油罐車輾斃
鍾麗緹21歲混血女兒神遺傳爆乳基因！大開東西半球比媽還辣
過年前陪母燙髮一上公車「找不到」　網笑翻：6個阿姨也是
她買4不祥數字全中獎！破解刮刮樂迷思：吉利號碼是騙人的

關鍵字：批踢踢

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台北車站「來這會OO…」都市傳說！她每到必驗證　千人共鳴：去N次都這樣

他PO賓士維修單…這一項高達95萬「可買國產車」　網曝原因

「台灣掰掰」出國打卡機窗照...結局超意外　世紀騙局萬人讚爆：比廉航便宜

「一個人吃飯看電影錯了嗎」　台北獨立妹：老被店員當異類

連2天全台狂搖！學者：要提防花蓮外海南邊發生「超大規模地震」

過年該包紅包給情人嗎？他PO文求助「女友討紅包」...網揭2招吉利又不失禮

到職9個月！總經理「你表現超出預期」call他回公司　塞「2個月年終」紅包

年難過！醒吾高中欠薪多月　近90名老師到處借錢養家

台灣燈會主辦城市：2020台中、2021新竹　觀光局揭獲選關鍵

黑糖珍珠鮮奶「不要珍珠貴10元」合理？　網曝真相：只收10元很佛心了

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面

狗媽媽「肉身擋車」對人吠叫求援　幼犬遭輾倒臥路邊奄奄一息...

2女孩偽裝「牆上衣架」躲貓貓 面壁忍力超強...卻被長腿出賣！

清醒夢=有意識還能控制「劇情」　記錄夢境、誘導現實記憶能練成

王大陸、林允對嘴還能車禍現場　挨轟「侮辱直樹湘琴」登熱搜

林依晨神還原「陳公子不要啊」台詞　燦笑：我就是要整張彬彬！

台北車站「來這會OO…」都市傳說！她每到必驗證　千人共鳴：去N次都這樣

他PO賓士維修單…這一項高達95萬「可買國產車」　網曝原因

「台灣掰掰」出國打卡機窗照...結局超意外　世紀騙局萬人讚爆：比廉航便宜

「一個人吃飯看電影錯了嗎」　台北獨立妹：老被店員當異類

連2天全台狂搖！學者：要提防花蓮外海南邊發生「超大規模地震」

過年該包紅包給情人嗎？他PO文求助「女友討紅包」...網揭2招吉利又不失禮

到職9個月！總經理「你表現超出預期」call他回公司　塞「2個月年終」紅包

年難過！醒吾高中欠薪多月　近90名老師到處借錢養家

台灣燈會主辦城市：2020台中、2021新竹　觀光局揭獲選關鍵

黑糖珍珠鮮奶「不要珍珠貴10元」合理？　網曝真相：只收10元很佛心了

【檢仔聊天室】拒檢的這位先生真的「懂法律」嗎？

「28年沒見面」男與生母擁抱淚崩　戶所人員也哭了

萌蝸寶寶吃柚子「小嘴微張吸果肉」：咻～　網狂重播：超治癒

228騎鐵馬到高雄？柯文哲遭轟一心一意蹭韓國瑜

巴鈺懷孕胖22Kg「殘留男性荷爾蒙」：覺得人生沒希望

曼谷遭霧霾壟罩「AQI指數紅爆」...400學校停課！無人機灑水救援

貪吃喵手撐嘴邊肉　皺眉緊盯觀賞魚：什麼時候才能吃到ㄚ～

蘆洲肉圓惡爸揍完妻小甩巴掌　檢認證「強制＋傷害罪」起訴

東森寵物雲狂送7張東京來回機票　過年還有「現金折價」好運摸彩！

《延禧》、《如懿傳》等宮鬥劇遭停播！各衞視都收到「上級通知」

生活熱門新聞

即／23：14高雄4.9地震　..

22K男想吃春水堂　看菜單要花..

要剪10年信用卡！客服祭出大禮..

科學證實有氧運動對減肥根本沒用

網問「28歲男人」該有什麼成就..

土地公鎮煞！錦新大樓百牌位身分..

發3萬年終！遭員工嫌沒誠意退還

她繳破萬孝親費遭父母羞辱！弟爽..

2000元刮刮樂一本賺多少？他..

低胸妹腿開佔器材10分鐘！網看..

準冷氣團報到下午變天　北部轉雨..

台中27K妹想送1歲子：養小孩..

他下跪求婚！女友：你父母雙亡才..

更多熱門

相關新聞

黑糖珍珠鮮奶不加珍珠貴10元　網：很佛心了

前陣子掀起熱潮的手搖飲「黑糖珍珠鮮奶」開遍大街小巷，不過有民眾發現如果要求不加珍珠的話反而售價要多10元，讓她不解的在批踢踢發問引起討論。不過有鄉民以成本概念來解釋，直說老闆只收10元很佛心了。

唐鳳寫專欄遭疑比照管案彈劾　現身留言回應鄉民

高嘉瑜白色上衣　ZARA用1300元買

高嘉瑜「白色上衣」哪買？　本尊1字神回

丁守中提選舉無效　網：別學連戰

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

《甘味》吳鈴山時速110國道追撞

林志玲驚爆「復合言承旭」回應了

養1家9口當AV女優　三田杏宣布引退

王世堅太太年輕照曝光　網驚：人生勝利組

張語昕「交往3個月」閃電結婚！

臥底警與陪酒妹玩「揉奶遊戲」

即／23：14高雄4.9地震　南台大晃

22K男想吃春水堂　看菜單要花500元沉默

要剪10年信用卡！客服祭出大禮「感動我」

必知五月天10件事　第1點超多人錯

馬國畢負債5000萬翻身！「1年連開4家店」變餐飲大亨

科學證實有氧運動對減肥根本沒用

台中麗寶樂園「斷軌列車」故障

張語昕結婚1個月：最後一次叫老公！網瘋猜有孕

更多

最夯影音

更多

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面