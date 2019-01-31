黑糖珍珠鮮奶「不要珍珠貴10元」合理？　網曝真相：只收10元很佛心了

▲黑糖珍珠鮮奶要求不加珍珠反而比較貴？被鄉民討論。(圖／資料照片)

記者葉國吏／綜合報導

前陣子掀起熱潮的手搖飲「黑糖珍珠鮮奶」開遍大街小巷，不過有民眾發現如果要求不加珍珠的話反而售價要多10元，讓她不解的在批踢踢發問引起討論。不過有鄉民以成本概念來解釋，直說老闆只收10元很佛心了。

▲黑糖珍珠鮮奶不加珍珠多貴10元？引起討論。（圖／翻攝批踢踢）

鄉民在批踢踢WomenTalk板發問「不要珍珠加10元？」，指出男友到某間很紅的黑糖珍珠鮮奶，跟店員點了一杯「黑糖珍珠鮮奶不要珍珠」，結帳時比售價多了10元。原PO不解的問為什麼，店員則說「你不是不要珍珠嗎？」

這也讓原PO覺得疑惑，指出「一般不都是加珍珠加10元嗎？第一次聽到不要珍珠還要加錢..」、「而且點溫的還要加五塊...等於一杯溫的黑糖鮮奶要65...」想問大家到底合不合理。

▲有鄉民透露珍珠成本比鮮奶還便宜。（圖／記者林世文攝）

對此其他鄉民推文說「少珍珠的體積用鮮奶補成本提高」、「珍珠比牛奶便宜呀」、「鮮奶比珍珠成本高多了」。

也有鄉民說「我家這邊賣黑糖珍珠的液體部分用costco鮮奶，珍珠起碼1/3。這樣感覺10元也算合理」、「市售鮮奶290ml 32元，你不加珍珠大約要再補100ml,收你10元，他還賠錢餒，吃米要知道米價」、「一杯沒收你八十就算很佛心了」。

不過也有鄉民認為「那原本沒珍珠的飲料加珍珠可以退10元嗎」、「問題倒不是加錢，而是沒有事先講清楚吧」、「那不加珍珠也不補滿呢?我不信會退10元」、「就成本問題啊 不過要加料卻降價的確會讓多數人不爽」。