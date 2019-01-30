「像老師又像爸爸」謝明賢為學生忙到最後　學生湧臉書心碎告白

▲「謝爸」自撞亡，師生暴哭。（圖／翻攝謝明賢臉書、關懷台灣文教基金會）

突發中心／台北報導

耕偏鄉教育27年，花蓮偏鄉的玉里鎮春日國小教導主任謝明賢幾乎是以校為家，先前因腎病請長假，近日好不容易好轉，隨即返校關心學童，日前晚間疑似精神不濟開車自撞身亡，噩耗傳出後，震撼教育界，臉書上滿滿都是學生們的不捨和留言。有許多學生都說，謝謝你出現在大家的生命中，「謝主任根本已經不只是老師，甚至是孩子們心中的爸爸」、「像老師又像爸爸的」，而他更是許多學生心中永遠的孩子王。

全心投入偏鄉教育的謝明賢對於許多學生而言是老師也是朋友，更情同家人，車禍噩耗傳出後，許多人都到臉書寫下對他的最真摯的感謝還有滿滿的想念，有學生提到，「我們幾個小鬼都很愛故意不回家，在等你忙完然後帶我們去瑞穗買雞排，一邊開著車、一邊聽你講鬼故事又或是講些人生故事，像老師又像爸爸的」、「謝謝你出現在大家的生命中」、「再多的話 ，也只能放心裡了 」、「一定是上帝捨不得你再這麼勞心勞力了」、「謝謝您在我生命歷程中對我的啟發，我會努力實踐下去的」。

▲台灣史懷哲殞落。（圖／記者楊均典翻攝，下同）

謝明賢於一生都在花蓮南區教書，奉獻27年教職生涯，從未離開過縣道193沿線，被譽為「193線的熱血教師」，更是史懷哲教師獎第一屆得主，他除了夜間課輔從不間斷之外，自掏腰包幫助學生升學，更一手創立「河東假日才藝學院」才藝班，號召自己的親朋好友，貢獻個人專長，自掏腰包、募款得來經費，開課包括珠心算、吉他、爵士鼓、鋼琴、扯鈴、腳踏車維修、美術等12種課程，且全部免學費，唯一要求「有事不能來一定要請假」。

春日國小校長楊正雄說，謝明賢在學校被孩子稱為「謝爸」，就連學校外出參加活動，家長聯絡人那一欄，填的都是他的名字，是公認的孩子王，服務期間致力辦活動、講座，忙於學務還常常在校過夜，幾乎以校為家。